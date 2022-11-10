拳擊／陳念琴逆轉勝里約奧運銅牌 亞錦賽晉級決賽

中央社／ 台北10日電
陳念琴。 法新社
陳念琴。 法新社

台灣「拳擊女王」陳念琴，今天在亞洲拳擊錦標賽女子70公斤級4強賽，靠著最後兩回合大逆轉，以4比1擊敗里約奧運銅牌、哈薩克好手夏金莫娃，成功闖進壓軸決賽。

2022亞洲拳擊錦標賽在約旦安曼舉行，昨晚包括黃筱雯與吳詩儀先後在4強賽亮相，可惜都未能成功闖關僅獲銅牌，凌晨出賽的陳念琴沒有漏氣，靠著後來居上擊敗夏金莫娃（Dariga Shakimova），繼2019年後再次闖進亞錦賽決賽。

當主審宣布陳念琴獲勝剎那，她激動地握緊雙拳吶喊，並高舉雙臂慶祝，她也是本屆亞錦賽台灣代表隊當中，第1個晉級決賽的拳手，接下來還有男子好手賴主恩仍有機會爭搶冠軍戰門票。

曾在2018年世錦賽摘金的陳念琴，去年在東京奧運意外止步8強，賽後她才透露備戰期間被診斷出罹患何杰金氏淋巴癌，她一邊忍受化療帶來的不適，還得應付高強度的訓練。

如今身體狀況已無虞的陳念琴，今年4月先在泰國公開賽拿下冠軍，這次亞錦賽她征戰女子70公斤級，賽前抽到長籤的她，直接從4強起步，首戰對手就是哈薩克33歲老將夏金莫娃。

首回合打完，對手取得4比1領先，不過陳念琴從第2回合開始逐漸找回節奏，打完前兩回合，雙方戰成平手僵局。

最後一回合，陳念琴從開賽就展開猛攻，加上多次靠著防守反擊給予對手重擊，加上對方體力似乎有些下滑，揮拳精準度也大受影響，讓陳念琴在最後一回合獲得所有裁判青睞，最終總分以4比1逆轉勝。

陳念琴 世錦賽 吳詩儀

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