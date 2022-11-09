拳擊／黃筱雯、吳詩儀先後落敗 亞錦賽摘雙銅

東京奧運拳擊銅牌得主黃筱雯今天在亞洲拳擊錦標賽女子54公斤級4強賽，以0比5不敵哈薩克好手薛克貝寇娃，女將吳詩儀也以0比5敗給韓國名將吳妍智，雙雙摘銅。

2022亞洲拳擊錦標賽今年在約旦安曼舉行，台灣共派出男、女共10人參賽，其中包括4名東京奧運國手，除黃筱雯與吳詩儀之外，包括陳念琴及男子好手賴主恩也都打進4強。

黃筱雯在去年東京奧運大放異彩，拿下女子51公斤級銅牌，這也是台灣拳擊隊史的首面奧運獎牌，不料她在今年5月土耳其伊斯坦堡進行的世界拳擊錦標賽，首輪爆冷以1比4不敵羅馬尼亞選手佩里約克（Lacramioara Perijoc），提前止步。

世錦賽失利，帶給黃筱雯不小打擊，在教練劉宗泰的開導下，她也逐漸走出失利陰霾。這次亞錦賽4強她面對今年世錦賽新科銅牌得主、哈薩克名將薛克貝寇娃（Zhaina Shekerbekova），對手強力型打法帶給她不少麻煩，最終以0比5吞敗，也是她自2017年鍍銅後，生涯第2面亞錦賽銅牌。

至於東京奧運國手吳詩儀，曾是2019年亞錦賽女子60公斤級銀牌得主，今天4強賽她遭遇過去2度在亞錦賽奪金的韓國名將吳妍智，也陷入苦戰。

吳詩儀首回合還以2比3處於微幅落後，接下來對手逐漸掌控場上節奏，也逐步拉開領先差距，3回合打完，吳詩儀以0比5不敵對手，也無緣最終金牌戰。