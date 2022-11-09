高球／黃亭瑄寫紀錄至協會獻獎 盼明年亞運拚金牌

台灣業餘高球女將黃亭瑄日前於APGC亞太女子業餘錦標賽獲得冠軍，創下我國新紀錄，今天前往中華民國高爾夫球協會向理事長王政松獻獎，感謝高協對於她的長年支持，王政松除了為黃亭瑄訂下進步目標外，也期續她明年亞運能夠再創佳績。

黃亭瑄日前在泰國舉行的亞太女子業餘錦標賽中，克服最後一輪開打前仍舊落後的劣勢，最終順利拿下冠軍，成為我國首位在此賽事封后的女將，而今天她也前往高協親自感謝理事長王政松、協會、裙擺搖搖基金對她的一路支持。

回憶起這次奪冠過程，黃亭瑄表示，一開始只是抱持著與世界頂尖業餘好手切磋的心態前往，不過在比賽過程中不論是抗壓力、技術、體能甚至是心態上的表現都讓她感到相當滿意，也為自己的表現評分90分，「我覺得在這場比賽中我感受到自己的進步。」

王政松表示，協會自2019年設立國家梯隊後，亞太女子業餘錦標賽冠軍為層級最高獲獎的賽事，證明國家梯隊的設立政策方向正確，協會提出的6年振興計畫也獲得總統蔡英文的肯定與支持，希望在這個計畫下能夠培育出更多冠軍，讓我國選手在各大世界賽場上做到最好國民外交。

對於明年杭州亞運，黃亭瑄也直言充滿期待，直言希望能為台灣打下一面金牌，而這次奪冠也讓她獲得明年度英國女子高球公開賽以及愛維養女子高球公開賽參賽資格。