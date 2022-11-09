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羽球／王齊麟出征澳洲會合李洋 行前收到禮包驚呼：酷

中央社／ 台北9日電
「麟洋配」李洋（右）與王齊麟（左）。報系資料照
「麟洋配」李洋（右）與王齊麟（左）。報系資料照

東京奧運羽球男雙金牌得主王齊麟，歷經2個多月休養，明天將搭機飛往澳洲與搭檔李洋會合，出發前他收到贊助商送來的大禮，用他球拍縮小造型的悠遊卡，也讓他驚呼喊：「酷。」

王齊麟日前因右腳足底筋膜炎，讓他休息了2個多月，也讓他缺席丹麥、法國與德國等賽事，他今天接受電話採訪時笑說，他看著搭檔李洋和學弟盧震聯手打得不錯，「讓我的手有被蚊子叮的感覺，有點癢了。」

雖然2個多月沒有比賽，不過王齊麟依舊維持體能等基礎訓練，他承認，過去這段時間，的確有休息到的感覺，不過看著大家奮戰的身影，也讓他有想回到球場的感覺。

下週在雪梨開打的澳洲網球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級300系列，也是年終總決賽前的最後一戰，由於王齊麟與李洋並未取得年終賽入場券，因此王齊麟也說：「澳洲將是我們這個年度的最後一場比賽。」

在出發行前，贊助商也特別送上一份小禮物，就是用他在奧運奪金的球拍型號，縮小變成悠遊卡造型的鑰匙圈，王齊麟一開始還沒發現這是自己使用的球拍，知道後他才說：「蠻酷的。」

王齊麟搞笑地說：「這會中喔，應該可以打中年輕人的心。」他表示，這個特殊造型的悠遊卡，就像時下流行的可愛小物，不但外型可愛，還兼具實用功能，「除了有悠遊卡的功能外，還可以當鑰匙圈和吊飾，真的蠻特別的。」

王齊麟 李洋 羽球

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