2022台灣國際衝浪公開賽12日台東登場 總獎金達8萬美元

2022台灣國際衝浪公開賽於本月12日在台東金樽漁港登場，這次賽事台東取得世界衝浪聯盟WSL男子短板QS3000積分賽及女子短板QS5000積分賽，兩場積分賽總獎金達8萬美元，吸引12國120位頂尖好手聚集金樽。

縣政府交通及觀光發展處指出，這場賽事也是WSL今年在全球的最後一場高積分賽，參賽名單中最受矚目的包括紐西蘭選手Paige Hareb、瑞典選手Kian Martin及印尼選手Oney Anwar，3人分別在兩場積分賽較勁。

另台東在地衝浪新秀選手，有來自蘭嶼達悟族子弟王之光，大學時期接觸衝浪畢業後，因受到金樽浪點吸引，決定在東河創業，開啟衝浪的浪人生活，這次他也與來自國內外的衝浪選手在海上挑戰，希望為台東奪好成績。

交觀處表示，今年活動也規畫「特殊表演賽」，力挺極限運動的品牌Red Bull，特地邀請被國際衝浪界譽為「明日之星」、來自澳洲的18歲衝浪好手Jarvis Earle，將於決賽週末與衝浪愛好者及台東在地衝浪青少年經驗交流。

交觀處強調，9天賽程不僅都能在現場看到選手比賽，賽事週邊活動也有在地衝浪協會舉辦衝浪市集及衝浪好好玩等，提供品嘗台東美食及 SUP（立式搖槳）教學體驗。相關賽事資訊可上2022台灣國際衝浪公開賽官方網站查詢。