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羽球／BWF挺主審「最佳判決」 周天成雙語回應：要重視真相

聯合新聞網／ 綜合報導
周天成在個人Instagram上回應BWF的聲明，以中英文方式盼重視「真相」。 法新社
周天成在個人Instagram上回應BWF的聲明，以中英文方式盼重視「真相」。 法新社

羽球一哥周天成日前在德國公開賽，因裁判的關鍵誤判痛失冠軍金盃，而世界羽聯BWF昨（8）日也發表聲明力挺裁判已做出「最佳判決」，引發球迷相當不滿，而周天成本人也在個人Instagram上回應，以中英文方式盼重視「真相」。

這次的事件雖然賽後裁判長坦承錯誤，但在昨日BWF發表的聲明中，表示相信裁判已經做出「最佳判決」，即使發生錯誤，裁判長也不能推翻主審對事實的決定，「主審的決定就是最終的決定」。

周天成本人也在IG以發文表示，用中英文寫下，會尊重裁判，但是要重視「真相」，判決的準確性才是要去追求的，希望往後的賽事能正視這件事，「誠實公正的比賽，是對廣大的球迷以及參與賽事的專業人員，負責任的態度」。最後也標注了世界羽聯的帳號。

此篇貼文稍早發出就有各國的球迷紛紛留言表示支持，除了欣賞周天成的風度，替他加油打氣外，也有球迷呼籲世界羽聯應該要向網球、排球學習，改進電子裁判系統。

周天成

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