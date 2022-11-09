滑輪世錦賽／競速馬拉松 台灣選手負傷完成挑戰

滑輪世錦賽6日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉辦42公里競速滑輪馬拉松比賽，路線穿越經典觀光景點，台灣競速滑輪代表隊全員參加，不少選手負傷完成挑戰。

2022全項目滑輪世界溜冰錦標賽從10月29日開始場地賽、公路賽7天賽程後，11月6日舉辦阿根廷首都馬拉松，首次以男女子組同時比賽模式，環繞布宜諾斯艾利斯市中心全程總計42公里，穿越知名主要觀光景點：首都港口、方尖碑、七九大道、阿根廷總統府玫瑰宮、巴勒摩公園，路線含大小上下坡及彎道。

台灣代表隊展現高昂鬥志，不少短距離競速選手也都完成首次42公里馬拉松挑戰。

台灣代表隊也展現出色的團隊合作，雖錯失馬拉松奪金機會，但男子公開組陳彥成、趙祖政以第一集團領先抵達終點，女子公開組楊合貞、劉懿萱、施沛妤、李孟竹僅與冠軍有2至3秒的差距完賽。

短距選手楊尹絜於馬拉松最後一處大下坡賽段摔傷。她說，這次馬拉松賽事規劃管制不是很完善，賽段時常有車輛誤入。她摔倒起身往後看時，竟然發現有車輛在身後，驚嚇之餘，趕緊起身向前滑。

選手張家瑋也提及，這是他第6次參與世錦賽的馬拉松比賽，阿根廷賽道風景優美，但路況、交通管理不是很好，他因此摔傷。

成年組教練吳炯助受訪表示，台灣競速滑輪隊整體賽事共拿下6金9銀3銅，是他自2006年擔任國家隊教練以來的最好成績。在政府、國訓中心及相關單位後援下，此次競速代表團能提早8天抵達阿根廷適應，加上選手平時的練習，讓選手更好發揮實力，締造拿下6金的優異表現。

競速滑輪馬拉松賽後成選手交流合照的場合，哥倫比亞知名競速滑輪國手阿里亞斯（Fabriana Arias）秀出他手工設計的滑輪項鍊，受到多個國家選手歡迎，紛紛與她詢問購買。