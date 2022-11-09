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ATP／初登新生代總決賽舞台 曾俊欣分組首戰不敵地主好手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國網球一哥曾俊欣在首場比賽就遭遇世界排名第23名的地主好手穆塞蒂，直落三落敗。 美聯社
我國網球一哥曾俊欣在首場比賽就遭遇世界排名第23名的地主好手穆塞蒂，直落三落敗。 美聯社

ATP新生代總決賽昨天在義大利米蘭點燃戰火，我國網球一哥曾俊欣在首場比賽就遭遇世界排名第23名的地主好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），最終以2：4、2：4、2：4直落三敗下陣來，吞下分組賽首敗。

目前世界排名第90名的曾俊欣，今年獲得僅限21歲以下選手參賽的ATP新生代總決賽門票，創下我國史上首位、亞洲史上第2位參賽紀錄，而在分組賽階段曾俊欣也與穆塞蒂、德萊普（Jack Draper）和瑞士施特里特（Dominic Stricker）分在紅組，賽事採取5盤3勝、每盤搶4局勝制。

首場比賽在昨天晚間登場打至今天凌晨，曾俊欣與穆塞蒂開賽後前3局就互破對手發球局，不過第4局穆塞蒂成功保發後，首盤也以4：2拿下，在接下來兩盤賽事中，曾俊欣則是未能再打破對手發球局，最終以3個2：4敗下陣來。

目前世界排名第23名的穆塞蒂，是這次8名參賽選手中世界排名最高的一位，談到連續兩年站上新生代總決賽舞台，他說：「這感覺真的很棒，記得去年我也曾在這邊打球，觀眾帶給我很多支持，這讓我有很多額外的能量。」

而曾俊欣也將在明天凌晨迎接分組賽第二場比賽，將碰上世界排名第41名、身高193公分的英國好手德萊普，兩人曾在2018年的溫網青少年男單決賽碰頭，當時曾俊欣以6：1、6：7（2：7）、6：4勝出奪冠。

曾俊欣 溫網

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