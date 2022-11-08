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羽球／積分校正回歸排名大風吹 戴資穎2019後首度居世界第4

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎世界排名掉至第4。 美聯社
戴資穎世界排名掉至第4。 美聯社

世界羽聯（BWF）今日公布最新世界排名，我國一姊戴資穎本周因「校正回歸」失去9300積分，世界排名也因此從第2退至第4

戴資穎上週積分10萬4445分，但由於去年1月泰國公開賽亞軍和年終總決賽冠軍的分數都被扣除，換成今年馬來西亞公開賽、日本公開賽及法國公開賽3場賽事4強的分數，總計少了9300分，也讓小戴自2019年以來，世界排名首度下降至第4，本季剩下12月登場的年終總決賽，是今年最後一次提高排名的機會。

與小戴相比，西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）受積分校正回歸的影響更深，她去年在2場泰國公開賽都拿下冠軍，年終總決賽也拿下亞軍，如今這些分數被扣除，總計少了2萬760分積分，世界排名跌到11位，是她2019年後首次跌出世界前10。

日本好手山口茜則仍以11萬2013分穩居世界球后，南韓好手安洗瑩以10萬3553分居第2，創生涯新高，中國好手陳雨菲9萬5556分排第3。

校正回歸 戴資穎

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