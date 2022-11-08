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德國羽賽／說對不起很難？ 周天成事件BWF力挺主審被罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
周天成遭誤判錯失金盃，BWF最新聲明力挺主審再度被網友罵翻。 法新社
周天成遭誤判錯失金盃，BWF最新聲明力挺主審再度被網友罵翻。 法新社

我國一哥周天成昨日在德國公開賽男單冠軍賽對上印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），決勝第三局22：22平手時遭遇關鍵誤判，最終惜敗金延錯失金盃。誤判畫面轉播當下沒有重播回放，賽事精華片段也未出現，引發網友不滿，稍早世界羽聯（BWF）也發聲明稿，對此事回應。

此關鍵誤判引發各國球迷湧入BWF官方社群抗議，BWF甚至還下架本場賽事精華影片。BWF終於在今日稍早發表最新聲明，「BWF正在審查男單決賽中周天成和金廷之間發生的事件」、「世界羽聯相信所有主審都會努力做出球賽當下的最佳判決。然而即使偶爾發生錯誤，裁判長也不能推翻主審對事實的決定，主審的決定就是最終的決定。」

此聲明稿一出，再度遭到多國網友砲轟，紛紛在留言區寫道，「說對不起很難？」、「請向周天成道歉」、「我們需要VAR（影像輔助裁判）」、「希望能修改制度，不想再看到有人因此受傷」。

裁判 印尼 德國

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