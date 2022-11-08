高球／聲寶女子公開賽開打 曾雅妮傷後首度復出
2022聲寶女子公開賽暨秀菊盃長春邀請賽，今天起一連四天在台南關廟南一高爾夫鄉村俱樂部開打，在今年初剛動完髖部手術後，已經許久未曾站上職業賽場的前世界球后曾雅妮，經過長時間的復健與訓練後，也首度復出參賽。曾雅妮表示已經許久沒參加正式比賽了，心情還是有一點點緊張，但會配合自己的身體狀況，好好享受比賽，球迷們也將可再度一睹她的揮桿風采。
聲寶集團總裁陳盛沺表示，2022年TLPGA聲寶杯已是第四屆，總獎金400萬元，希望能連結台灣女子高球協會與各地專業球場，一起創造正能量的善循環。而對國內女子高球選手的贊助與養成，亦以「扶植本土，光耀世界」為己任，未曾間斷，這兩年更與球后曾雅妮合作，希望透過聲寶的實質支持，助其一臂之力，讓她東山再起，加速重返榮耀。
在參賽選手部分，除了許久不見的前世界球后曾雅妮之外，其他選手也都各個來者不善。像是前來衛冕冠軍的紐西蘭籍高雄妹洪玉霖，今年兩勝且暫居獎金榜首位的李欣（大聯大與京懋慈善盃），還有石澄璇以及林善葳、黃靖、王莉甯、張瑄屏、黃郁評、張雅淳、曾楨、陳伶潔等中生代與新生代好手，都將全力朝冠軍榮耀前進。除了台灣選手外，這場賽事也是疫情後首度有外籍軍團大舉入境。包括帕琳達、娜塔吉特、喬雷達等多達19位泰國選手，都來勢洶洶，不容小覷。
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