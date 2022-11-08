影／正式接任足協理事長 鄭文燦：永遠擔任體育志工

中華足協在今天舉行第13屆的理事長交接典禮，由前任理事長邱義仁將台灣足球未來發展的責任交棒給新任理事長鄭文燦，而典禮中鄭文燦也宣佈秘書長將由國立體大管理學院院長鄭世忠擔任，未來將協助推動台灣足球蓬勃發展。

中華足協在日前完成改選，由桃園市市長鄭文燦當選，並在今天舉行交接儀式，包括中華奧會主席林鴻道、中華民國體育運動總會會長葉政彥等人都到場觀禮。

中華奧會主席林鴻道表示，「鄭市長什麼沒有，人緣最好，他提出對足球運動發展的幾個想法，包括如何能夠扎根、如何讓基層的選手能夠更增加，這個運動發展的就會越健全。目前國內有8個企業隊，在各種比賽能發展更高強度的賽事，讓我們球員有更多機會，在實務經驗上面磨練，這對於國際體育成績也將有很大幫助，相信下一任協會在鄭理事長領導下，整個會務會更蓬勃發展。」

而前任理事長邱義仁則說：「很高興足協理事長交給鄭文燦來擔任，相信足球成績會愈來愈好，感謝過去4年足協同仁、足球愛好者一起努力，讓基礎有一些眉目讓各界看到，這些基礎需要繼續耕耘下去，但這些基礎還不夠，欠缺非常多，包括球場，離世界標準和國家需求還差非常多，希望鄭理事長帶領下，路能走得更廣更大。」

鄭文燦在今天典禮上也提出未來發展6大方向，包括「提升各縣市基層足球人口參與及交流」、「落實各級國家代表隊選訓與銜接」、「強化各項國際交流與互動、協助國內比賽場館及訓練場館建制」、「持續推動企業足球聯賽及職業足球俱樂部成立的前導作業」、「整合引進國內外各項資源，有效支援基層與地方委員會相關發展」等。

而在今天典禮後，鄭文燦也被問到依照國體法規定，現任中央機關政務人員及中央民意代表不得擔任前項特定體育團體之理事或監事，鄭文燦則強調一切都會依照規定來，「不管是擔任足協的工作還是擔任市長，我永遠都會擔任體育的志工。」