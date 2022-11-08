德國羽賽／周天成不是第一次遭誤判！ 羽協正式向BWF抗議

昨日剛結束的德國羽球公開賽，我國一哥周天成在男單冠軍賽與印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）鏖戰至決勝第三局，在22：22平手時卻遭遇關鍵誤判，最終錯失金盃，針對此事，中華民國羽球協會已表示，已正式發信向世界羽聯提出申訴，替小天討公道。

昨日賽後BWF官方IG放上男單決賽精華，卻不見周天成被誤判的play，引起許多球迷不滿留言，要求官方給個交代。

中華羽協秘書長陳世杰昨日接受訪問時也表示，「我們有跟一些國際裁判討論，感覺應該是誤判的可能性比較大。選手這邊也有反應，希望協會這邊可以再幫他爭取，今天會正式發信到世界羽聯。」羽協也強調，「周天成已不是第一次遇到爭議判決，一定會力挺選手。」

周天成曾在2019年印尼公開賽決賽對上丹麥好手安東森（Anders Antonsen）時，遭遇誇張誤判無故失分，所幸該誤判並沒有影響比賽結果，周天成也在該賽事順利封王。