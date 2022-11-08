自行車／這群人太狠了！說走就走的「宇老大滿貫」

原本只是約騎宇老，誰知道隨口提了一句，立馬升級到「宇老大滿貫」，只能說交朋友要慎選，第一次約騎就這樣，太變態了😂而我的「第一次百k」就這麼產生了….

星期天一早大家內灣停車場集合，準備往萊爾富計時點-》6:40出發go….佳龍就先衝了。因為友人第一次騎，一開始大家邊騎邊聊天，雖然坡一樣陡，但天氣冷身體熱開騎起來不會到太痛苦，路上隨口說了一句「月底這邊有一場宇老大滿貫」，誰知道無心之話成伏筆….。到宇老後折返找友人再一起上，大家都是「勇腳」，全部都選擇走右邊👉直上，太強了👏。在宇老想說等佳龍從玉峰上來(雙進宇老)，大家聊天買早餐休息，本想說等等下滑可以加碼八五山，結果剛剛的「宇老大滿貫」，居然討論了起來，我們這群人只有一位大哥騎過，我內心一直想，雙進宇老我就是不敢下玉峰所以一直沒騎，聽說很陡，而且我沒有超過100k經驗，長時間的騎乘只有1次經驗….內心害怕成真)。等到佳龍騎回宇老，結果…決定了！宇老大滿貫，本來早餐預計回程後再吃，立馬趕快叫一份蔥油餅，大家宇老拍照好準備出發。

下玉峰的坡真的又長又陡，而且我騎到宇老到等佳龍再次出發太久，身體已經冷掉了，下滑發抖到不行，還好後面太陽出來，身體有熱起來，到了玉峰大橋。

停車買個飲料拍照，接下來往北橫，沿路風景真的很美，路線上上下下，其實還不錯。

難怪之前佳龍一直說北橫漂亮，第一次來加上季節轉換，山中的顏色有層次而且顏色不一樣👍雖然累，但是時不時看看美景，真的不錯😌接著大家到「北橫之星」對面的攤販吃午餐。

第一次騎車這樣吃&休息，以前都是騎短程補一下，2-3小時慢慢玩拍照為主，或是回程才吃，很少在中途吃正餐，雖然吃飽了，但再度騎上車，身體好像沒力了，還好到羅馬的路口下滑一下就到。

最後了！羅馬公路拼了，一開始就是爬，時間久了…體力已經消耗很多，真的有吃力，還好有提議觀景台大夥拍照，👇這個同手同腳合照太好笑了😆

拍完直接關西7-11集合，雖然說羅馬上上下下，但這段路真的一直在想，還要多久？7-11怎麼還沒到？我可以叫車嗎⋯⋯就在很多疑問中，7-11到了😂

補了快樂肥仔水，撫慰心靈一下，爽！接下來就剩回到停車場就完成了。只能說大家都是勇腳，我…不行了✋⋯⋯只能硬撐…終於「宇老大滿貫」我們做到了🥹我差點哭出來，怎麼這麼久，這麼長，我…居然騎完了。

宇老大滿貫，真的最硬的就是宇老，但後面長距離上上下下，真的對我沒有經驗的人來說，屁股好痛，時間長內心折磨，體力也不足，但是看著美景，跟大家一起解鎖真的是很棒的事情❤️欸！下次還要跟嗎😂