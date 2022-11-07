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自由車錦標賽／黃亭茵個人公路賽5連霸 劉恩杰爆冷封王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「粉紅小鋼砲」黃亭茵再下一城，完成公路賽五連霸。圖／中華民國自由車協會提供
「粉紅小鋼砲」黃亭茵再下一城，完成公路賽五連霸。圖／中華民國自由車協會提供

111年全國自由車錦標賽個人公路賽今天在台東森林公園開賽，昨天寫下個人計時賽10年不敗的高雄市Bryton美利達車隊「粉紅小鋼砲」黃亭茵，個人公路賽再完成5連霸，計時賽與公路賽雙金封后，成本屆全國錦標賽最大贏家。

同屬高雄市Bryton美利達車隊的劉恩杰，2018年亞運後從選手轉換教練身份，今年決定重燃選手夢想，爭取亞運資格，今天在男子菁英組集團進終點的衝線之爭中脫穎而出，爆冷封王。

本屆賽事是明年杭州亞運培訓隊和2023年亞錦賽、2023年國際公路賽國家代表隊選拔依據，攸關台灣好手明年的國際賽參賽資格，讓賽事的競爭更加白熱化，女子菁英組沒有意外，由黃亭茵以3小時1分25秒締造5連霸。

黃亭茵透露，賽前給自己壓力大，「本來是想要有亞錦賽的資格就可以了，沒想到老天眷顧我，給我一個這麼好的結果。」

亞軍由重回賽場不到一個月的「風速女王」蕭美玉奪下，她表示賽前一個月確診，體力調整不到最佳，「我知道自己應該會很慘，今天在玉長我就真的開掉了，因為感覺很喘胸口也很不舒服，很慶幸剛好有兩個學妹一起追，我們在下坡真的是用生命在追，看到前面後速度加更快，後來順風段輪車才追上集團，心裡整個鬆了一口氣，可能這是老天給我的考驗吧。」

重頭戲的男子菁英組，一開賽攻擊不斷，二位旅歐的選手馮俊凱和杜志濠頻頻嘗試突圍，想要在進入玉長公路之前將主集團進行分裂，但各車隊皆採行緊迫盯人的戰術，不以合作突圍的策略，反而是以牽制策略為主；終點前最後5百公尺，由各車隊衝刺好手進入卡位戰，最終劉恩杰在終點前從側面切入，以4小時3分32秒率先壓線封王。

沈寂已久的劉恩杰在今年第一場公路賽就傳回好消息，他說：「今天主要是防守好阿凱、Sergio、紹軒，在結束玉長的爬坡後就隨機應變。剛好他們爬坡比較緩，沒有像之前強度一直開下去，對我來說比較輕鬆一點。因為後半段他們守得太緊，所以才有機會集團衝刺，後面的平路比較屬於我的菜。本來設定跟著彭源堂，但是後面太混亂我就從旁邊殺出來，剛好誌盛帶著我就直接過去了，很興奮因為很久沒有拿到名次，接下來就要全力備戰亞錦賽了！」

女子青年組由新社高中吳芯樺以2小時2分58秒率先進站，男子青年組由台中大甲高中的高一新秀張恩騰以4小時24分2秒掄元。

在2天的賽事積分結算後，團體總冠軍也出爐，最終本屆全國自由車公路錦標賽由大甲高中奪得團體總錦標冠軍、高雄市Bryton美利達車隊亞軍，季軍由北市西松高中獲得。

劉恩杰浪子回頭重燃選手夢想，爆冷封王。圖／中華民國自由車協會提供
劉恩杰浪子回頭重燃選手夢想，爆冷封王。圖／中華民國自由車協會提供

黃亭茵 亞運 自由車

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