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拳擊亞錦賽／賴主恩勇闖4強 終結11年獎牌荒

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
賴主恩（左）勇闖拳擊亞錦賽4強。圖／取自ASBC亞洲總會官網
賴主恩（左）勇闖拳擊亞錦賽4強。圖／取自ASBC亞洲總會官網

來自屏東涼山排灣族的我國拳擊好手賴主恩，今天凌晨從約旦安曼傳來捷報，他在2022年亞錦賽男子63.5公斤級8強賽力退伊朗對手，晉級4強，獎牌成色從銅牌起跳，終結中華男子拳擊隊在亞錦賽長達11年的「獎牌荒」。

賴主恩表示，經過那麼多年的努力，終於可以站上亞錦賽的頒獎台，「我最要感謝我的教練羅尚策，這6年多在國際賽沒有得牌的日子裡，忍辱負重，無怨無悔陪著我、訓練我，我真的由衷感謝羅老師。」

賴主恩4強將碰拳擊強國烏茲別克的好手魯斯蘭（Abdullaev Ruslan），賽事將在10日登場，他說：「我非常期待下一場的出賽，雖然烏茲別克選手非常強，但我已經準備好要跟他來場頂尖對決，我會好好享受這場比賽，請大家為我祈禱與加油。」

賴主恩的執行教練羅尚策指出，經過6年多國際賽事洗禮，伴隨著無數次失敗的打擊，子弟兵不但拳擊技巧日益提升，心理素質更是日漸沉穩，「在這次亞錦賽無論在備戰和比賽期間，身心技狀況都非常好，而且隨著不斷的晉級，主恩也越打越好，有望突破台灣男子選手在亞錦賽過往成績。」

羅尚策強調，賴主恩是最棒的選手，「6六年多來。我始終堅信不疑。」

拳擊協會副秘書長傅志群表示，男子選手要在國境拳壇奪牌真的非常不簡單，賴主恩是國內目前最優秀且歷年來累積在國際賽事贏得最多場次的選手，更是最接近奧亞運獎牌的男子拳擊選手，「期盼有更多政府及民間的資源挹注，一起來挺主恩，讓主恩終結男子拳擊在亞運五十多年的獎牌荒，甚至登上奧運頒獎台，讓世界看見台灣。」

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