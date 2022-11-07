快訊

直播／跌破2萬例！今增本土確診16538例、境外23例 34人死亡

電話灌爆紙風車執行長哽咽籲停止人身攻擊 徐巧芯：未提及陳時中以外的人

「沒有鹹豬手問題」 陳時中反諷：藍營有些議員選舉困難需要蹭熱度

拳擊／睽違11年！賴主恩闖亞錦賽四強 確定有牌了

中央社／ 台北7日電

台灣拳擊好手賴主恩今天凌晨在亞洲拳擊錦標賽男子63.5公斤級8強賽，以4比1擊敗伊朗選手雷扎伊闖進4強，確定至少銅牌起跳，這也是台灣繼2011年後，再有男子選手在亞錦賽奪牌。

2022年亞洲拳擊錦標賽在約旦安曼舉行，台灣這次共派出5男、5女參賽。

26歲的賴主恩昔日為2016年里約奧運國手，這次參加亞錦賽，前2輪分別擊敗阿富汗選手穆哈瑪迪（Abdullah Mohammadi）、吉爾吉斯選手塔希耶夫（Zhantoro Tashiev），闖進8強。

賴主恩8強賽出戰伊朗選手雷扎伊（AshkanRezaei），再以4比1過關，由於拳擊不打銅牌戰，等於提前為台灣預約1面獎牌、至少銅牌起跳，成為自2011年高誌遠、楊育庭後，再有台灣男子拳擊好手登上亞錦賽頒獎台。

賴主恩賽後接受大會訪問時表示，經過多年努力，他終於獲得亞錦賽的獎牌，特別感謝教練的協助，同時已準備好迎接4強賽的挑戰。

另外，東京奧運拳擊女將吳詩儀這次榮膺女子60公斤級頭號種子，首輪輪空，8強迎戰塔吉克選手祖爾凱納羅娃（Shoira Zulkaynarova），吳詩儀前2回合都取得領先優勢，後來因對手被取消資格，吳詩儀直接晉級4強。

吳詩儀過去曾在2019年亞錦賽摘下銀牌，這次確定再為台灣添1面獎牌。

延伸閱讀

拳擊亞錦賽／黃筱雯闖進4強、林郁婷不敵東奧金牌

拳擊／亞錦賽 東奧「4金釵」出征

舉重／亞錦賽 董秉誠挺舉、總和摘銅

舉重亞錦賽／陳柏任三破全國紀錄 收獲2銀1銅

相關新聞

德國羽賽／冤！裁判承認誤判為時已晚 周天成為選手發聲

我國「一哥」周天成相隔4年再闖德國公開賽最終戰，今天凌晨壓軸場和印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Gint...

巴黎名人賽／丹麥小將逆轉拍落約克維奇 生涯名人賽首冠

年僅19歲的丹麥網球新秀魯內（Holger Rune）今天在巴黎大師賽決賽逆轉戰局，以3：6、6：3、7：5擊敗塞爾維亞...

德國羽賽／男雙寶島內戰 「楊肉盧」終結6年冠軍荒

屬BWF超級300的德國公開賽，今天決賽日登場，男雙上演「寶島內戰」，由世界排名19的「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵對決排名4...

德國羽賽／周天成遭誤判BWF貼文被灌爆 關鍵畫面曝光

近日舉行的德國羽球公開賽，我國一哥周天成一路過關斬將殺進決賽，並與印尼對手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）鏖戰至決勝第三局，不料22：22平手時一次關鍵誤判，讓周天成錯失冠軍金

拳擊／睽違11年！賴主恩闖亞錦賽四強 確定有牌了

台灣拳擊好手賴主恩今天凌晨在亞洲拳擊錦標賽男子63.5公斤級8強賽，以4比1擊敗伊朗選手雷扎伊闖進4強，確定至少銅牌起跳...

德國羽賽／周天成遭關鍵誤判錯失金盃 主辦單位：著手調查

我國「一哥」周天成相隔4年再闖德國公開賽最終戰，今天凌晨壓軸場和印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Gint...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。