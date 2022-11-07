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德國羽賽／周天成遭誤判BWF貼文被灌爆 關鍵畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
周天成。法新社資料照
周天成。法新社資料照

近日舉行的德國羽球公開賽，我國一哥周天成一路過關斬將殺進決賽，並與印尼對手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）鏖戰至決勝第三局，不料22：22平手時一次關鍵誤判，讓周天成錯失冠軍金盃。事後世界羽聯（BWF）官方IG放上本場比賽的精華，但卻獨漏誤判部分畫面，令許多網友替小天打抱不平，事後BWF已將該則影片刪除。

周天成在決勝局後半連續追分，一連化解對手6個冠軍點，好不容易追成22：22，周天成卻被主審判定落地後擊球失分，他當場向裁判抗議，但主審與發球審仍維持原判並說「Nothing we can do」，現場也不提供重播畫面。周天成最終也無法再化解冠軍點，以22：24輸掉決勝局。

賽後， BWF官方IG放上男單決賽精華，卻不見周天成被誤判的play，網友不滿留言：「給我們看關鍵分！」、「我替周天成感到難過」，眼見太多人前來留言， BWF先是限制僅有追蹤他們帳號的球迷才可留言，後來更直接將IG貼文下架。而從現場球迷拍攝的影片也可看出，周天成的確在球落地前就已將球救起，是顆紮紮實實的好球。

裁判 羽球 周天成

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