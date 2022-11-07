德國羽賽／周天成遭關鍵誤判錯失金盃 主辦單位：著手調查

我國「一哥」周天成相隔4年再闖德國公開賽最終戰，今天凌晨壓軸場和印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）上演3局大戰，小天決勝局瓦解金廷6個「冠軍點」，關鍵時刻卻遭判擊球犯規，賽後主審承認誤判，主辦單位也表示將和世界羽球聯盟（BWF）開啟調查，但沒能改變比賽結果，遭球迷一片罵聲。

小天和金廷第14度碰頭大戰3局，決勝局小天從16：20一路追趕，但22：22時小天在一次回球被判落地後才擊球，小天當下立刻抗議，比賽也一度中斷，但仍沒改變被判失分結果，最終小天以21：18、11：21、22：24錯過本季第2冠。

小天賽後得到關鍵畫面，特別和裁判確認，也得到裁判坦言誤判的回應，他說：「剛剛有跟裁判長還有當時的裁判確認畫面，有個德國當地的媒體非常清晰拍到，我是完全合法擊球的，裁判長也是承認這一點，但他說『nothing we can do』，不能做什麼。」

除裁判承認誤判，許多球迷也為小天抱屈，BWF官方IG就湧入超過8百則留言，許多球迷都要BWF和裁判向兩位選手道歉，歐洲羽球聯合會也表示已和BWF著手調查，後續將再發佈公告。

歐洲羽球聯合會還特別請球迷冷靜，聲明指出裁判當下的決定都是瞬間發生，且是從單一角度，歡迎球迷討論，但請別攻擊裁判，「每個人都會犯錯，周天成賽後和裁判談過也互相握手，這是體育會發生的事情。」