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德國羽賽／冤！裁判承認誤判為時已晚 周天成為選手發聲

聯合報／ 記者曾思儒／台北—德國薩爾布呂肯電話採訪
周天成。記者季相儒／攝影（報系資料照）
周天成。記者季相儒／攝影（報系資料照）

我國「一哥」周天成相隔4年再闖德國公開賽最終戰，今天凌晨壓軸場和印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）上演3局大戰，小天決勝局瓦解金廷6個「冠軍點」，但關鍵時刻卻遭判擊球犯規，賽後主場承認誤判，但卻說「無能為力」，讓小天輸得冤枉。

世界排名第4的小天今年打進包括印尼公開賽、台北公開賽和日本公開賽決賽，只在台北稱王，德國站再闖決賽，今天和世界排名第6的金廷前兩局各下一城；決勝局金廷先取得20：16領先，但小天展現強心臟，連拿4分追平，接續雖沒出現自己的「冠軍點」，但又兩度瓦解金廷拿下比賽機會。

22：22時，發球的小天卻在一次回球被判落地後才擊球，小天當下立刻抗議，比賽也一度中斷，但仍沒改變被判失分結果，金廷隨後把握第7個機會，成為1小時16分鐘大戰勝家。

以21：18、11：21、22：24錯過本季第2冠，小天賽後得到關鍵畫面，特別再和裁判確認，也得到裁判坦言誤判的回應，他說：「剛剛有跟裁判長還有當時的裁判確認畫面，有個德國當地的媒體非常清晰拍到，我是完全合法擊球的，裁判長也是承認這一點，但他說『nothing we can do』，不能做什麼。」

雖無法改變這次的誤判結果，小天仍盼未來制度更完整，「我說，他們可以上去回報，希望球員不是只有『被決定』，而是希望以後可以有爭議的挑戰，選手有可以發聲的機會。」

周天成

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