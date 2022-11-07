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巴黎名人賽／丹麥小將逆轉拍落約克維奇 生涯名人賽首冠

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
巴黎大師賽決賽，丹麥網球新秀魯內（中）以3比6、6比3、7比5擊敗塞爾維亞名將喬科維奇（左），贏得個人生涯首座大師賽冠軍。歐新社
巴黎大師賽決賽，丹麥網球新秀魯內（中）以3比6、6比3、7比5擊敗塞爾維亞名將喬科維奇（左），贏得個人生涯首座大師賽冠軍。歐新社

年僅19歲的丹麥網球新秀魯內（Holger Rune）今天在巴黎大師賽決賽逆轉戰局，以3：6、6：3、7：5擊敗塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），贏得個人生涯首座大師賽冠軍。

魯內在本屆巴黎大師賽一路過關斬將，先後擊退瓦林卡（Stan Wawrinka）、胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）、羅布雷夫（AndreyRublev）、阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和阿里辛（Felix Auger-Aliassime）等好手，最終闖入決賽。

約克維奇在賽後頒獎典禮表示：「我對於你打敗我而感到不開心，但另一方面我也為你高興，因為我喜歡你的個性，你是一個非常專注的人，熱愛著網球。」他說：「你已經投入許多時間的努力，這為你帶來了回報，你的未來是光明的。」

魯內則回覆：「你是我最喜歡的球員之一，我從小就一直關注你打球。很榮幸能跟你同場競技。」他還說：「我真的很享受在這裡比賽的時光，我迫不及待想要明年回到這裡。」

阿里 Novak Djokovic

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