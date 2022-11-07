德國羽賽／瓦解金廷6冠軍點卻輸給判決 周天成遺憾居亞

我國「一哥」周天成相隔4年再闖德國公開賽最終戰，今天壓軸場和印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）上演3局大戰，小天決勝局在16：20落後下演出神奇逆轉、一路瓦解對手6個「冠軍點」，但關鍵時刻遭判擊球犯規，最終讓世界排名第6的金廷帶走勝利，遺憾錯過今年第2冠。

世界排名第4的小天今年打進包括印尼公開賽、台北公開賽和日本公開賽決賽，只在台北稱王，如今再打進和台北同屬BWF超級300系列的德國公開賽最終戰，對手是過往已碰頭過13次的金廷；這也是小天生涯第4度打進德國公開賽決賽，他2016年到18年都闖最終戰，除2016年飲恨，另外兩年都奪下金盃。

對戰紀錄以6勝7敗略居下風的小天，今天首局幾乎一路領先，17：9的絕對優勢雖曾被金廷連拿8分追平，但小天連下2分止血，以21：18先下一城。

第二局換金廷掌握局勢，一路追趕的小天雖曾追到9：9，但金廷再以一波5：0攻勢要回領先，進而以21：11扳平局數。

決勝局金廷再度一路領先，小天5：7落後時又被金廷連拿6分，最多陷入5：13落後；小天換場後努力追趕，10：17下連趕3分，一次神奇的背後防守也換成分數，但金廷「挑戰」殺球出界成功、領先回到19：15，小天雖再下1分，但回球掛網再讓金廷拿到第20分。

金廷第一個奪冠機會殺球掛網，但也讓準備救球的小天趴倒球場；金廷第2個「冠軍點」的重扣後後腳打滑，眼睜睜看小天的防守過網，接續小天再靠調動逼出金廷失誤、追到19：20，平球對峙下再找到空檔，將比數扳平成20：20。錯過前4次機會的金廷，之後再2次機會都出現攻擊失誤，但22：22時小天卻被判喊二次擊球，抗議也沒能改變判決，最終讓金廷在第7個機會拿下勝利，以24：22奪下金盃。

小天頒獎典禮時表情仍十分不甘心，和燦笑的金廷成明顯對比。

男單決賽是今年德國公開賽5個單項決賽壓軸登場的項目，稍早進行的男雙決賽上演「寶島內戰」，「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵瓦解同胞李哲輝／楊博軒2個「冠軍點」，在1小時又14分鐘大戰上演逆轉勝，以11：21、21：17、25：23迎接相隔6年的金盃。

【中央社台北7日電】

台灣羽球一哥周天成今天在海洛羽球公開賽男單決賽連續化解對手6個冠軍點，但關鍵時刻被判犯規，最終以21比18、11比21、22比24不敵印尼名將金廷，以亞軍作收。

世界排名第4的周天成曾在2012至2014年海洛公開賽締造3連霸，這次重返德國名列大會第3種子，以4連勝、1局未失之姿，搶下海洛公開賽男單決賽門票，這是他本季第4度闖進決賽，挑戰賽史第4冠，以及本季第2冠。

周天成決賽對手為今年曾在超級500系列新加坡羽球公開賽奪冠的印尼名將金廷（Anthony SinisukaGinting），兩人生涯13次交手，周天成以6勝7敗略居下風，最近一次碰頭是在2021年湯姆斯盃，當時周天成以直落二落敗。

周天成開賽迅速進入狀況，靠著優異的防守化解對手連續攻勢，趁著對方失誤較多，將領先優勢拉開至17比9，而金廷回穩後，連得8分扳平，所幸周天成及時找回節奏，以21比18先下一城。

周天成次局陷入1比5落後，儘管一度扳成9比9平手，但隨後金廷打出一波5比0攻勢而拉開差距，周天成受制於對手攻勢，次局以11比21棄守。

決勝局金廷靠著網前放小球，加上適時將球送向對角，讓周天成措手不及，取得6比1領先，周天成一度追成2分差，但金廷隨後把比分拉開至13比5。

周天成穩住陣腳，追成15比18，還上演精彩的轉身回擊，並在16比20落後情況下展現強心臟，一連化解對手6個冠軍點。

但關鍵在22比22平手之際，主審判定周天成犯規，讓金廷獲得1分，周天成試圖向主審解釋，仍無法挽回，比賽隨後繼續進行，而金廷再度發動攻勢搶分，周天成最終就以22比24輸球，名列亞軍。