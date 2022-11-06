德國羽賽／男雙寶島內戰 「楊肉盧」終結6年冠軍荒

屬BWF超級300的德國公開賽，今天決賽日登場，男雙上演「寶島內戰」，由世界排名19的「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵對決排名43的李哲輝／楊博軒，兩組台將上演3局大戰，雙方都曾出現「冠軍點」，最終由「楊肉盧」收下73分鐘大戰勝利，終於迎接相隔6年的金盃。

「楊肉盧」前一度奪冠已要回溯到2016年，前一站在法國打進相隔3年的決賽，可惜沒終結冠軍荒，轉戰德國再獲得挑戰金盃機會。2019年開始搭擋的李楊配，第一年合作就打下2冠，但還是第一次打進超級300系列的決賽。

兩組台將過去只在2019年的加拿大公開賽碰頭過，當時由「楊肉盧」3局逆轉勝；今天再度碰頭，首局李楊配把握楊博涵失誤較多機會，一路領先下以21：11先下一城。

第二局「楊肉盧」一度9：6領先，李楊配連趕3分追平，但「楊肉盧」拿手的防守終於發揮，技術暫停時取得11：9領先；李楊配恢復比賽後雖兩度追平，但逆轉都差一步，「楊肉盧」17：16時連拿3分，並靠李哲輝發球失誤以21：17扳平局數。

決勝局雖由「楊肉盧」得分先開張，但李哲輝今天的出色進攻帶出一波5：0攻勢，並以11：8優勢進入換場；恢復比賽後李哲輝馬上發球過短送分，「楊肉盧」再靠彈網過的幸運球和連貫進攻追平比數，15：18落後時又連趕3分再追平，不過李哲輝接發放的小球讓楊博涵撲救不及，讓李楊配先拿到第19分，但「楊肉盧」先靠對手回球出界追平，再逼出對手回球出界，反而先拿到「冠軍點」。

李楊配冷靜調動下讓楊博涵失去重心，瓦解「楊肉盧」第一個冠軍點機會，楊博涵接發球奏效雖讓「楊肉盧」出現第2個冠軍點，但盧敬堯回球出界讓機會再溜走；瓦解2個危機的李楊配靠接連攻勢拿到自己的「冠軍點」，但楊博涵接發球直接得分，李楊配第2個冠軍點機會又出現發球錯邊失誤，雙方23：23再暫停。

23：23時盧敬堯請求醫療暫停治療撲球破皮的手肘和手指，恢復比賽後盧敬堯接連攻擊換成第3個冠軍點，最終靠著對手回球出界終結「冠軍荒」，仰躺在地迎接1小時14分鐘的馬拉松大戰勝利。

我國「一哥」周天成也打進德國公開賽最終戰，台灣時間約明天凌晨1點碰世界排名第6的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），尋求今年第2冠。