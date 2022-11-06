花式滑冰／北市中正盃落幕 滑冰新秀展露頭角、道具秀掀賽事高潮

111年臺北市中正盃滑冰錦標賽6日正式落幕，兩天的賽事中除了幾位國際賽常客都有水準之上的演出外，也有多名年輕新秀展現了不凡的「冰上功夫」頗有接班氣勢，第二天賽程的團體花式滑冰道具秀更是掀起賽是高潮，場邊響起了熱烈掌聲及高分貝的尖叫聲。

本年度賽事除了過往戰功彪炳的丁子涵及李宇翔外，在菁英青年組更有蔡愷昕及周冠廷展露頭角，其中將在年底代表澳洲參加滑冰亞錦賽的蔡愷昕更是將這次中正盃視為前進國際賽前的「模擬賽」其教練曹志禕也相當看好她的未來性。

除此之外，菁英低齡組的馮唯在今年度也有長足進步，看在教練曹志禕眼裡也是備感欣慰，目前11歲的馮唯3年前開始練習滑冰，起初只是當作才藝練習而已，直到去年10歲才決心往選手發展並開始接受正規訓練，短短一年時間，她就足以排進全國前五名，展現傲人天賦，進步幅度連曹志禕都驚嘆，他表示，「馮唯的優點就是領悟力很強，學新動作快速，現在她已經能完成五個兩圈的動作，目標是要在一年內完成所有兩圈半的跳躍動作」。

臺北市體育總會滑冰協會今年在賽事第二天安排了別出心裁的「團體花式滑冰道具秀」，除了是特別節目外更是今年賽事的最大亮點，這名為「仙樂飄飄之與龍共舞」的表演堪稱台北小巨蛋冰上樂園開業17年來前所未有的演出，由臺北市體育總會滑冰協會總幹事林肇藩先生帶領現役國家隊教練、退役國手及小巨蛋冰上樂園教練群們表演，過程絕無冷場，場邊除了爆出大聲量的掌聲外更伴隨著高分貝尖叫聲，為中正盃掀起了一波高潮。

已經退役的台灣「滑冰王子」曹志禕透露，場邊的歡呼聲讓他想起了以前比賽的點滴，有機會一定會再參加，他說道：「非常謝謝主辦單位讓我們這些教練有機會在冰上亮相，畢竟當教練後就幾乎沒上場表演了，很開心也非常興奮，雖然有點喘，希望下次還有機會讓我們這些教練一起上場同樂」。

臺北市體育總會滑冰協會表示，今年我們首次在場地兩側架設了360環景攝影機，讓無法親臨現場的觀眾能有欣賞精采比賽的機會，達標智源科技股份有限公司執行長江文杰不僅親臨現場觀賽，更提供了即時的技術指導。

為期兩天的臺北市中正盃滑冰錦標賽順利落幕，主辦單位臺北市體育總會滑冰協會特別感謝MorningCat花藝及Hanamitzu花甜兩個贊助商對於賽會的支持，他們分別提供公開大齡組以上的得獎花束及公開低齡組以下的得獎波波球花束，感謝他們的讓頒獎典禮增色了許多。

馮唯。艾格斯運動攝影提供

馮唯。艾格斯運動攝影提供

團體花式滑冰道具秀。艾格斯運動攝影提供

贊助商花束。大會提供

馮唯。艾格斯運動攝影提供

團體花式滑冰道具秀。艾格斯運動攝影提供

團體花式滑冰道具秀1。艾格斯運動攝影提供

贊助商花束。大會提供