高球／2022亞太女子業餘錦標賽 黃亭瑄首獲個人冠軍
台灣業餘高球選手黃亭瑄今日在APGC2022亞太女子業餘錦標賽最終輪，以低於標準3桿的69桿，4輪合計277桿，以2桿之差獲得冠軍，締造我國女子選手首次在此場賽事獲得冠軍紀錄。
2022亞太女子業餘錦標賽11/3至6日於泰國Siam Country Club舉行，黃亭瑄於第四日自領先組出發，雖然一開始吞下兩個Bogey，但是在後面逐步回穩，共抓下六隻Birdie，擺脫泰國選手Vongtaveelap最後獲得本場賽事冠軍。
2022亞太女子業餘錦標賽冠軍可獲得明年度AIG Women’s Open AIG英國女子高球公開賽、Amundi以及Amundi Evian Championship愛維養女子高球公開賽參賽資格。
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