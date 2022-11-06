高球／2022亞太女子業餘錦標賽 黃亭瑄首獲個人冠軍

台灣業餘高球選手黃亭瑄今日在APGC2022亞太女子業餘錦標賽最終輪，以低於標準3桿的69桿，4輪合計277桿，以2桿之差獲得冠軍，締造我國女子選手首次在此場賽事獲得冠軍紀錄。

2022亞太女子業餘錦標賽11/3至6日於泰國Siam Country Club舉行，黃亭瑄於第四日自領先組出發，雖然一開始吞下兩個Bogey，但是在後面逐步回穩，共抓下六隻Birdie，擺脫泰國選手Vongtaveelap最後獲得本場賽事冠軍。

2022亞太女子業餘錦標賽冠軍可獲得明年度AIG Women’s Open AIG英國女子高球公開賽、Amundi以及Amundi Evian Championship愛維養女子高球公開賽參賽資格。

2022亞太女子業餘錦標賽，黃亭瑄(中)首獲個人冠軍。 劉浩霖拍攝提供

2022亞太女子業餘錦標賽，黃亭瑄(中)首獲個人冠軍。 劉浩霖拍攝提供