快訊

爆出高虹安公費助理爭議遭質疑 林耕仁發六項聲明

唐寶寶被報警自責「我不好」 1.1顆星負評的炸物店從谷歌地圖消失

BA.5次世代疫苗本周到貨 莊人祥：選前可開打

史丹佛學霸返台 全國攀登錦標賽成績不俗

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
杜懿修對自己今天表現失望，在場邊流下男兒淚。記者林澔一/攝影
杜懿修對自己今天表現失望，在場邊流下男兒淚。記者林澔一/攝影

正在美國史丹佛大學攻讀物理學博士的杜懿修，返台參加「2022全國運動攀登錦標賽」，今天下午在男子先鋒決賽中獲得第6名。杜懿修於今年三月在美國加州Bishop，完攀難度高達V14的抱石路線「Goldfish Trombone」，成為台灣紀錄保持人。杜懿修多從事抱石運動為主，這次比賽是他第三次參加上攀比賽，並且首次進入決賽。但杜懿修坦言，在今天的比賽中沒有達到自己的期待，賽後在場邊流下男兒淚。

今年27歲的杜懿修一路從建中、台大、 UC Berkeley到史丹佛，從小就是大家口中的學霸，但杜懿修表示自己記憶力不好，所以在動作較多的上攀比賽中，需要抄寫筆記輔助記憶，這在其他選手身上比較少見。杜懿修在9年前開始接觸攀岩，目前在攀岩上亮眼的成績，是靠著熱情與持續努力的訓練而來。

「2022全國運動攀登錦標賽」第一名由范植恩獲得，雖然攀爬時下起毛毛細雨，但范植恩仍舊是決賽中唯一爬到頂點的選手。

「2022全國運動攀登錦標賽」由范植恩獲得冠軍。記者林澔一/攝影
「2022全國運動攀登錦標賽」由范植恩獲得冠軍。記者林澔一/攝影
杜懿修對自己今天表現失望，在場邊流下男兒淚。記者林澔一/攝影
杜懿修對自己今天表現失望，在場邊流下男兒淚。記者林澔一/攝影

延伸閱讀

我與素養的距離╱不一樣的旅行──旅遊北京 【現代北京篇】

史丹佛統計全球前2%頂尖科學家…台科大58名教授入選 人數冠台灣技職

國中數學／數學邏輯看不懂 畫文氏圖輕鬆解

新二代畢業就創業 台大美女學霸：多元文化背景是寶藏

相關新聞

LPGA／日本菁英賽 徐薇淩並列第14

台灣高球一姐徐薇淩今天在LPGA日本菁英賽最終輪打出70桿，4輪總桿數以低於標準9桿的279桿，並列第14，另名台灣女將...

溜冰／世界錦標賽傳捷報 台將包速度過樁賽雙金

參加2022年世界全項目溜冰錦標賽的寶島好手佳績頻傳，自由式輪滑速度過樁項目包辦雙金，鄭宇翔和劉巧兮雙雙在阿根廷首都布宜...

網球／直落二克地主 許育修奪生涯ATP男單首冠

台灣網球好手許育修今天在ATP雪梨挑戰賽男單決賽，搶下首盤後，次盤克服落後劣勢，上演逆轉秀，以6比4、7比6（7比5）擊...

花式滑冰／北市中正盃 周冠廷公開菁英青年U17男子組奪冠

111 年台北市中正盃滑冰錦標賽，今天在台北小巨蛋冰上樂園熱鬧舉行，其中「大器晚成」的周冠廷在公開菁英青年U17男子組奪下冠軍，擺脫今年的小低潮。 擁有阿美族血統的周冠廷原本是田徑選手，主練短跑

花式滑冰／北市中正盃 蔡愷昕公開菁英青年組U12女子組短曲封后

111 年台北市中正盃滑冰錦標賽本週六在台北小巨蛋冰上樂園舉行，新生代女將蔡愷昕今在公開菁英青年組U12女子組短曲封后，這也是她首度在此賽事奪下第一。 年僅12歲的天才少女蔡愷昕，今年才首度在台

德國羽賽／周天成物治師助攻 寶島男雙預約金包銀

寶島羽將在德國公開賽捷報頻傳，進入4強賽的兩組男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵和李哲輝／楊博軒都闖關，今天晚上將上演決賽「寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。