史丹佛學霸返台 全國攀登錦標賽成績不俗
正在美國史丹佛大學攻讀物理學博士的杜懿修，返台參加「2022全國運動攀登錦標賽」，今天下午在男子先鋒決賽中獲得第6名。杜懿修於今年三月在美國加州Bishop，完攀難度高達V14的抱石路線「Goldfish Trombone」，成為台灣紀錄保持人。杜懿修多從事抱石運動為主，這次比賽是他第三次參加上攀比賽，並且首次進入決賽。但杜懿修坦言，在今天的比賽中沒有達到自己的期待，賽後在場邊流下男兒淚。
今年27歲的杜懿修一路從建中、台大、 UC Berkeley到史丹佛，從小就是大家口中的學霸，但杜懿修表示自己記憶力不好，所以在動作較多的上攀比賽中，需要抄寫筆記輔助記憶，這在其他選手身上比較少見。杜懿修在9年前開始接觸攀岩，目前在攀岩上亮眼的成績，是靠著熱情與持續努力的訓練而來。
「2022全國運動攀登錦標賽」第一名由范植恩獲得，雖然攀爬時下起毛毛細雨，但范植恩仍舊是決賽中唯一爬到頂點的選手。
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