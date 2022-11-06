LPGA／日本菁英賽 徐薇淩並列第14

台灣高球一姐徐薇淩今天在LPGA日本菁英賽最終輪打出70桿，4輪總桿數以低於標準9桿的279桿，並列第14，另名台灣女將蔡佩穎4輪繳出287桿，並列第51。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）本週前進日本滋賀縣，日本菁英賽今天展開最終輪賽事，蘇格蘭選手德萊伯格（Gemma Dryburgh）狂打7鳥且零柏忌的完美表現，連2天揮出65桿，4輪總桿數以低於標準20桿的268桿，以4桿優勢贏得冠軍。

德萊伯格不僅奪得個人LPGA生涯首冠，還是歷來第4名在LPGA封后的蘇格蘭選手。

日本菁英賽共有2名台灣選手參賽，分別為旅美高球好手徐薇淩以及旅日好手蔡佩穎。

徐薇淩最終輪從第1洞出發，剛開賽就在第1洞抓鳥，並在第5洞再添1鳥，但轉場後在第11、12洞接連吞下柏忌，也吐回原本賺進的桿數，所幸徐薇淩及時回穩，後續再射2鳥，以70桿繳卡，4輪合計279桿，並列第14。

蔡佩穎最終輪射3鳥、吞2柏忌，打出71桿，4輪總桿數287桿，並列第51。