快訊

國1汐止段南下主線 提早於明天清晨5時全線通車

47死、161例中重症！增14歲少年中重症 車禍手術驗出陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溜冰／世界錦標賽傳捷報 台將包速度過樁賽雙金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2022年世界全項目溜冰錦標賽自由式輪滑速度過樁項目，成女組金牌劉巧兮（右）及青女組金牌丁于恩合影。圖／體育署提供
2022年世界全項目溜冰錦標賽自由式輪滑速度過樁項目，成女組金牌劉巧兮（右）及青女組金牌丁于恩合影。圖／體育署提供

參加2022年世界全項目溜冰錦標賽的寶島好手佳績頻傳，自由式輪滑速度過樁項目包辦雙金，鄭宇翔和劉巧兮雙雙在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登頂，在當地時間5日分別奪得成年男、女子組金牌。

蔡英文總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

我國選手在本屆自由式輪滑速度過樁項目表現精采，除了鄭宇翔和劉巧兮包下成人組雙金，女子選手陳貝怡也拿下成女組銀牌，我國在成女項目達成「金包銀」成就；男子選手楊曾智則在成男組拿下銅牌，與鄭宇翔共同站上頒獎臺。

總計成年組共獲2金1銀1銅佳績，青年組部分也在青女組金牌丁于恩，以及青男組金牌郭加恩的領軍下收穫2金2銀1銅，顯示我國在速度過樁項目的超狂實力。

目前我國代表隊總獎牌數來到14金、13銀、11銅，已是我國參加世界全項目溜冰錦標賽的最佳成績，接續還有曲棍球、競速溜冰馬拉松賽以及自由式對抗賽等登場，有機會持續進帳獎牌。

教育部體育署表示，本次參加的競速溜冰、花式溜冰及自由式輪滑選手，也包含明年杭州亞洲運動會培訓隊選手，選手在疫情期間均積極培訓與備戰，也期能在此高競技強度的賽事中檢驗訓練成果，作為後續強化訓練策略參考，明年到杭州繼續挑戰金牌。

劉宇翔（左）獲2022年世界全項目溜冰錦標賽自由式輪滑速度過樁項目成男組金牌。圖／體育署提供
劉宇翔（左）獲2022年世界全項目溜冰錦標賽自由式輪滑速度過樁項目成男組金牌。圖／體育署提供

體育署 曲棍球

延伸閱讀

百貨可以溜冰了！最新「NOKE忠泰樂生活」進駐台北，還有米其林餐廳與蔦屋書店

溜冰／陳毅帆、劉懿萱再摘雙金 我國已累積8金、20獎牌

台灣滑輪溜冰曲棍球世錦賽奪冠 超過三分之二選手為高雄市籍

滑輪溜冰／曲棍球世錦賽青男組 台灣6連勝搶冠軍

相關新聞

溜冰／世界溜冰錦標賽傳捷報 台將包速度過樁賽雙金

參加2022年世界全項目溜冰錦標賽的寶島好手佳績頻傳，自由式輪滑速度過樁項目包辦雙金，鄭宇翔和劉巧兮雙雙在阿根廷首都布宜...

網球／直落二克地主 許育修奪生涯ATP男單首冠

台灣網球好手許育修今天在ATP雪梨挑戰賽男單決賽，搶下首盤後，次盤克服落後劣勢，上演逆轉秀，以6比4、7比6（7比5）擊...

花式滑冰／北市中正盃 周冠廷公開菁英青年U17男子組奪冠

111 年台北市中正盃滑冰錦標賽，今天在台北小巨蛋冰上樂園熱鬧舉行，其中「大器晚成」的周冠廷在公開菁英青年U17男子組奪下冠軍，擺脫今年的小低潮。 擁有阿美族血統的周冠廷原本是田徑選手，主練短跑

花式滑冰／北市中正盃 蔡愷昕公開菁英青年組U12女子組短曲封后

111 年台北市中正盃滑冰錦標賽本週六在台北小巨蛋冰上樂園舉行，新生代女將蔡愷昕今在公開菁英青年組U12女子組短曲封后，這也是她首度在此賽事奪下第一。 年僅12歲的天才少女蔡愷昕，今年才首度在台

德國羽賽／周天成物治師助攻 寶島男雙預約金包銀

寶島羽將在德國公開賽捷報頻傳，進入4強賽的兩組男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵和李哲輝／楊博軒都闖關，今天晚上將上演決賽「寶...

網球／新生代總決賽分組出爐 曾俊欣紅組攜手地主作戰

我國「夜市球王」曾俊欣獲得ATP新生代總決賽門票，成為台灣第一人，8日展開的賽事分組出爐，曾俊欣分到紅組，將和義大利好手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。