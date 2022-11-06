溜冰／世界錦標賽傳捷報 台將包速度過樁賽雙金

參加2022年世界全項目溜冰錦標賽的寶島好手佳績頻傳，自由式輪滑速度過樁項目包辦雙金，鄭宇翔和劉巧兮雙雙在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登頂，在當地時間5日分別奪得成年男、女子組金牌。

蔡英文總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

我國選手在本屆自由式輪滑速度過樁項目表現精采，除了鄭宇翔和劉巧兮包下成人組雙金，女子選手陳貝怡也拿下成女組銀牌，我國在成女項目達成「金包銀」成就；男子選手楊曾智則在成男組拿下銅牌，與鄭宇翔共同站上頒獎臺。

總計成年組共獲2金1銀1銅佳績，青年組部分也在青女組金牌丁于恩，以及青男組金牌郭加恩的領軍下收穫2金2銀1銅，顯示我國在速度過樁項目的超狂實力。

目前我國代表隊總獎牌數來到14金、13銀、11銅，已是我國參加世界全項目溜冰錦標賽的最佳成績，接續還有曲棍球、競速溜冰馬拉松賽以及自由式對抗賽等登場，有機會持續進帳獎牌。