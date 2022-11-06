網球／直落二克地主 許育修奪生涯ATP男單首冠

台灣網球好手許育修今天在ATP雪梨挑戰賽男單決賽，搶下首盤後，次盤克服落後劣勢，上演逆轉秀，以6：4、7：6（7：5）擊退澳洲選手波爾曼斯，奪生涯首座ATP挑戰賽男單冠軍。

許育修成為繼王宇佐、盧彥勳、莊吉生、曾俊欣及吳東霖後，第6名在世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單封王的台灣選手。

現年23歲的許育修曾在2017年那年，接連在澳網、溫網及美網的青少年組男子雙打賽奪冠，轉戰職業後單、雙打並進，目前男單世界排名第315名。

許育修這次出征在澳洲舉行的ATP雪梨挑戰賽，前4戰都以直落二過關，以一盤未失之姿，收下生涯首張ATP挑戰賽決賽門票。

許育修決賽對手為地主澳洲選手波爾曼斯（Marc Polmans），波爾曼斯生涯3度奪得挑戰賽冠軍，最高世界排名曾來到第116名，目前排名暫居第478名。

許育修、波爾曼斯生涯首度在男單賽事碰頭，雙方開賽一路互保，關鍵第10局許育修一共逼出6個盤末點，但前5個都遭對手一一化解，所幸許育修頂住壓力，把握第6個盤末點機會，以6：4搶下首盤。

許育修次盤第2局率先攻破對手發球局，對手隨後連續破發得手、還以顏色，許育修在2：4落後情況下，先是在第9局化解對手2個盤末點的機會，並在第10局回破扳平，將戰線逼入搶7大戰，最終以7：6（7：5）勝出，收下生涯首座ATP挑戰賽男單冠軍。