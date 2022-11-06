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花式滑冰／北市中正盃 周冠廷公開菁英青年U17男子組奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
周冠廷公開菁英青年U17男子組奪冠。 艾格斯運動攝影提供
周冠廷公開菁英青年U17男子組奪冠。 艾格斯運動攝影提供

111 年台北市中正盃滑冰錦標賽，今天在台北小巨蛋冰上樂園熱鬧舉行，其中「大器晚成」的周冠廷在公開菁英青年U17男子組奪下冠軍，擺脫今年的小低潮。

擁有阿美族血統的周冠廷原本是田徑選手，主練短跑和跳遠，直到9歲才開始接觸滑冰，意外愛上冰上表演的快樂，他說，「一開始覺得練滑冰很與眾不同，也很帥，才開始接觸正規訓練。」

以滑冰選手而言，周冠廷接觸滑冰的時間偏晚，且他進步的幅度不大，14歲才完成2圈半跳。所幸周冠廷並沒有放棄，加上教練曹志禕的開導，讓他突然開竅，只花了半年就學會5種3圈跳，表現令人驚豔。

曹志禕說，「周冠廷的爆發性和彈跳力在同齡選手都屬上乘，但穩定性和抗壓性不足，加上今年將難度提升，身上又有些許傷勢，所以陷入低潮，所幸他對滑冰很執著，所以不斷堅持下去。」

周冠廷目前在國內排名前3，但成績始終無法超越李宇翔，尤其在同分級的競賽很常當「老二」。但周冠廷非常樂觀，他說，「不會覺得不甘心，當然還是希望有朝一日能超越他，但畢竟我起步較慢，希望按照自己的步調訓練，不斷突破自己。」

曹志禕認為，「男子選手的巔峰約在18-22歲，因此周冠廷還有很大的機會能再進化，我給他的目標是在明年8月能夠達成3圈半跳，並參與更多的國際賽，累積經驗。」

今年曹志禕決定卸下16年的選手身分，正式向國際滑冰總會（ISU）登記退役，但他仍將所有的心力投注在冰上世界，並致力於自己創立的SFC國際滑冰學校，培育台灣新生代選手。

周冠廷說，「教練(曹志禕)從來不會責怪我，而是用鼓勵的方式，幫助我成長，私底下也很幽默風趣，就像我的哥哥，讓我能安心訓練，不會有太多的壓力。」

周冠廷公開菁英青年U17男子組奪冠。 艾格斯運動攝影提供
周冠廷公開菁英青年U17男子組奪冠。 艾格斯運動攝影提供

周冠廷公開菁英青年U17男子組奪冠。 艾格斯運動攝影提供
周冠廷公開菁英青年U17男子組奪冠。 艾格斯運動攝影提供

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