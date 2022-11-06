花式滑冰／北市中正盃 蔡愷昕公開菁英青年組U12女子組短曲封后

111 年台北市中正盃滑冰錦標賽本週六在台北小巨蛋冰上樂園舉行，新生代女將蔡愷昕今在公開菁英青年組U12女子組短曲封后，這也是她首度在此賽事奪下第一。

年僅12歲的天才少女蔡愷昕，今年才首度在台灣出賽，在4月的全國花式滑冰菁英錦標賽，表現就一鳴驚人，本次中正盃也展現出近期才練成的3種3圈跳，博得滿堂彩。

雙親都是台灣人的蔡愷昕擁有三國籍，父親從小在紐西蘭長大，母親則生在澳洲，蔡愷昕8歲才離台，赴澳洲訓練。她說，「當時澳洲滑冰環境較好，弟弟則是游泳選手，就決定一起去澳洲念書。」

蔡愷昕去年底原本只打算短暫返台過年，未料跟著教練曹志禕訓練後，成績突飛猛進，不僅突破卡關2年的2圈半跳，還一口氣完成3種3圈跳，因此決定暫時留在台灣。

曹志禕說，「不能說澳洲的教練不好，只能說是一個契機，蔡愷昕突破瓶頸後信心大增，進步神速，我們都感到很驚訝。也希望她能在明年2月初之前，完成5種3周跳。」

蔡愷昕則認為，「可能是換了環境，心境也跟著轉換，所以進步特別快，當初我剛到澳洲訓練時，也有這種感覺，我也不知道其中的原因。」

從小就讀美國學校的蔡愷昕，5歲跟著同學一起到冰場體驗，未料就此與冰上世界結下不解之緣。她說，「很喜歡在冰上奔馳、旋轉的感覺，很像在跳芭蕾舞，而且更優雅、漂亮，當時丁子涵也在冰上訓練，深深被她的舞姿給吸引。」

蔡愷昕很快就展露滑冰天份，2020年在澳洲區域資格賽新人女子組拿下第2，今年則是跳級參賽澳洲區域資格賽青年組，勇奪第3名，獲得月底澳洲全國賽的門票。另外，今年年底她也將代表澳洲參加滑冰亞錦賽，將是她生涯第一場國際賽。

曹志禕說，「蔡愷昕自我要求高，平常除了按照課表訓練，還會自發性地進行陸上訓練，以這個年齡層的孩童而言，實屬不易。未來我希望她能按部就班的訓練，不用操之過急，慢慢朝目標邁進。」蔡愷昕則表示，「希望在明年我生日的時候(2月5日)，達成5種3周跳，至於國際賽成績，則不會太強求。」