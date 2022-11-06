德國羽賽／周天成物治師助攻 寶島男雙預約金包銀

寶島羽將在德國公開賽捷報頻傳，進入4強賽的兩組男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵和李哲輝／楊博軒都闖關，今天晚上將上演決賽「寶島內戰」，提前預約「金包銀」，同樣打進決賽的「一哥」周天成還送上「助攻」，「楊肉盧」4強賽後受訪時，由小天的物理治療師高敏珊擔綱翻譯，中英切換轉達兩位選手想法。

「楊肉盧」前一站在法國就打進今年第一場決賽，德國公開賽延續好表現，台灣時間昨天深夜以21：14、15：21、21：14力退世界排名第7名的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），率先闖進決賽。

在高敏珊協助翻譯下，楊博軒表示十分開心，「關鍵在於我們的心，我們的心有堅定，有信任彼此，這是最重要的。」楊博軒也提到，過去和丹麥組合碰頭勝少敗多，很高興這次突破。

和小天長期合作的高敏珊，德國完成客串的翻譯任務後也笑著詢問自己表現「可以吧」，小天直接轉發影片力挺自家人，互動可愛。

「楊肉盧」取得第8次碰阿斯特魯普／拉斯姆森的第3勝，下戰將碰頭同胞李哲輝／楊博軒；過去兩組台將只在2019年的加拿大公開賽碰頭過，由「楊肉盧」帶走勝利，第2度的國際賽對決約台灣時間今天晚上10點登場。

打進今年第4場決賽的周天成，最終將碰印尼名將金廷，這場男單決賽是5場決賽的壓軸場，約台灣時間明天凌晨1點上陣。

小天世界排名第4、金廷世界排名第6，過去13度碰頭小天以6勝7敗稍居下風，不過兩人前一度對戰已是2020年。