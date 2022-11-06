快訊

影 ／不滿輔選發言 台南紅衣婦人嗆游錫堃「亂講！」

德國羽賽／周天成物治師助攻 寶島男雙預約金包銀

新冠疫情大流行為何拖三年未結束？哈佛專家揭關鍵原因示警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國羽賽／周天成物治師助攻 寶島男雙預約金包銀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高敏珊（中）在盧敬堯（右）和楊博涵賽後訪問擔任翻譯。圖／截圖自Badminton Europe YouTube頻道
高敏珊（中）在盧敬堯（右）和楊博涵賽後訪問擔任翻譯。圖／截圖自Badminton Europe YouTube頻道

寶島羽將在德國公開賽捷報頻傳，進入4強賽的兩組男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵和李哲輝／楊博軒都闖關，今天晚上將上演決賽「寶島內戰」，提前預約「金包銀」，同樣打進決賽的「一哥」周天成還送上「助攻」，「楊肉盧」4強賽後受訪時，由小天的物理治療師高敏珊擔綱翻譯，中英切換轉達兩位選手想法。

「楊肉盧」前一站在法國就打進今年第一場決賽，德國公開賽延續好表現，台灣時間昨天深夜以21：14、15：21、21：14力退世界排名第7名的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），率先闖進決賽。

在高敏珊協助翻譯下，楊博軒表示十分開心，「關鍵在於我們的心，我們的心有堅定，有信任彼此，這是最重要的。」楊博軒也提到，過去和丹麥組合碰頭勝少敗多，很高興這次突破。

和小天長期合作的高敏珊，德國完成客串的翻譯任務後也笑著詢問自己表現「可以吧」，小天直接轉發影片力挺自家人，互動可愛。

「楊肉盧」取得第8次碰阿斯特魯普／拉斯姆森的第3勝，下戰將碰頭同胞李哲輝／楊博軒；過去兩組台將只在2019年的加拿大公開賽碰頭過，由「楊肉盧」帶走勝利，第2度的國際賽對決約台灣時間今天晚上10點登場。

打進今年第4場決賽的周天成，最終將碰印尼名將金廷，這場男單決賽是5場決賽的壓軸場，約台灣時間明天凌晨1點上陣。

小天世界排名第4、金廷世界排名第6，過去13度碰頭小天以6勝7敗稍居下風，不過兩人前一度對戰已是2020年。

楊肉盧 周天成 羽球

延伸閱讀

德國羽賽／輕取法將 周天成闖決賽挑戰本季第2冠

德國羽賽／「李楊配」輕取英國組合 明與「楊肉盧」爭冠

德國羽賽／30分鐘拍落泰國天才少年 周天成挺進4強

德國羽賽／瓦解6局末點 周天成逆轉闖8強

相關新聞

德國羽賽／輕取法將 周天成闖決賽挑戰本季第2冠

延續台將在德國公開賽4強賽的百分百勝率，我國「一哥」周天成今天以21：17、21：11拍下法國波波夫（Toma Juni...

德國羽賽／周天成物治師助攻 寶島男雙預約金包銀

寶島羽將在德國公開賽捷報頻傳，進入4強賽的兩組男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵和李哲輝／楊博軒都闖關，今天晚上將上演決賽「寶...

網球／新生代總決賽分組出爐 曾俊欣紅組攜手地主作戰

我國「夜市球王」曾俊欣獲得ATP新生代總決賽門票，成為台灣第一人，8日展開的賽事分組出爐，曾俊欣分到紅組，將和義大利好手...

德國羽賽／「李楊配」輕取英國組合 明與「楊肉盧」爭冠

在我國男雙「楊肉盧」組合率先挺進決賽後，另外一組在4強賽登場的「李楊配」李哲輝／楊博軒，今天面對英格蘭組合雷恩（Ben ...

德國羽賽／楊肉盧三局拍落丹麥強敵 連兩周闖進決賽

上周在法國羽球公開賽拿下亞軍的我國男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，今天在BWF超級300系列的德國海洛公開賽男雙4強賽...

拳擊亞錦賽／黃筱雯闖進4強、林郁婷不敵東奧金牌

東京奧運拳擊銅牌女將黃筱雯，今天在亞洲拳擊錦標賽8強以5比0輕取上屆銅牌得主、印度女將沙希晉級4強，而林郁婷則以1比4遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。