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網球／新生代總決賽分組出爐 曾俊欣紅組攜手地主作戰
我國「夜市球王」曾俊欣獲得ATP新生代總決賽門票，成為台灣第一人，8日展開的賽事分組出爐，曾俊欣分到紅組，將和義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）、德萊普（Jack Draper）和瑞士施特里特（Dominic Stricker）同組，爭取分組前2的晉級機會。
ATP新生代總決賽是21歲以下的選手「限定」，參賽資格是年度積分前7的選手加上1名外卡球員，今年8月滿21歲的曾俊欣成為今年8位選手中唯一的亞洲代表，本周開始將在義大利米蘭爭取勝場。
ATP新生代總決賽分成紅組和綠組，曾俊欣進入紅組，綠組由丹麥新星魯內（Holger Rune）領銜，還有日裔美籍的中島布蘭登（Brandon Nakashima）、捷克萊赫茨卡（Jiri Lehecka）和地主帕薩羅（Francesco Passaro）。
博斯網球台將直播今年新生代總決賽，從台灣時間周三凌晨12點開始帶來一連5天的賽事。
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