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跆拳道／秘魯品勢公開賽 台灣奪總錦標第1名

中央社／ 聖保羅5日專電

2022祕魯跆拳道品勢項目（Poomsae）公開賽4日至5日在首都利馬舉行，中華隊表現亮眼，囊括金銀銅牌，勇奪總錦標第1名。

2022祕魯跆拳道品勢項目公開賽由秘魯跆拳道運動聯盟主辦，中華民國跆拳道協會選派2022亞運培訓隊韓國籍教練李珍鎬與台灣教練黃珮昀共同率領選手馬允中、黃靖彤、徐語澤及陳歆雅抵秘與各國好手共同競技。

本次中華隊表現亮眼，除勇奪總錦標第1名外，另有李珍鎬榮獲最佳教練獎、陳歆雅獲頒最佳選手獎；公認品勢項目中，馬允中及陳歆雅2位男女選手分別奪得個人金牌；陳歆雅、馬允中及徐語澤3位選手亦於自由品勢比賽包辦個人組的金、銀及銅牌。

未獲獎的男子選手黃靖彤融合醉拳的表現元素，令現場觀眾驚艷，或因文化認同差異未獲評審青睞，最終以第4名飲恨。

教練黃珮昀表示，跆拳道分為「對打」與「品勢」兩個類別，國人比較熟悉「對打」項目，反觀「品勢」要求選手遵循固定的動作，並以正確性、熟練度與表現性評分選手是否展現標準的「樣式」與「氣勢」，是一項能完整展現「力與美」的運動項目。

黃珮昀指出，「品勢」是跆拳道真正的靈魂和精髓，正如武術的套路在武學文化中的意義，一個人的基本功是否紮實、對於跆拳道精神領悟程度的深淺，從品勢的表現即可看出。

比賽期間駐秘魯代表張幼慈率領同仁到場為選手加油，並代表政府肯定國手們遠道前往秘魯參賽奪得佳績的優異表現。

秘魯跆拳道運動聯盟理事長羅曼（Juan Roman）也主動向張幼慈致意，對台灣選手表現大加讚賞，期望未來能與台灣在跆拳道項目增加交流與切磋機會。

前往秘魯參賽的台灣選手都是亞運培訓選手，長期在國訓中心練習，今年曾經在美國及韓國參加比賽，這次參加秘魯的比賽正好可以驗收集訓成果，是非常難得的經驗。結束祕魯賽程後，全隊將繼續前往韓國進行移地訓練一個月後再返台。

跆拳道

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