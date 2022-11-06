德國羽賽／輕取法將 周天成闖決賽挑戰本季第2冠

延續台將在德國公開賽4強賽的百分百勝率，我國「一哥」周天成今天以21：17、21：11拍下法國波波夫（Toma Junior Popov），打進今年第4場決賽，最終日賽程將尋求本季第2座冠軍。

小天今年打進包括印尼公開賽、台北公開賽和日本公開賽決賽，只在台北稱王，如今再打進和台北同屬BWF超級300系列的德國公開賽最終戰，下戰將碰印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）和印度斯里坎（ Kidambi Srikanth）間的勝家。

這也是小天生涯第4度打進德國公開賽決賽，他2016年到18年都闖最終戰，除2016年飲恨，另外兩年都奪下金盃，今年將挑戰相隔4年的再一座德國賽冠軍。

世界排名第4的小天是德國公開賽第3種子，今天首度遭遇世界排名24的波波夫，小天首局在11：14落後時連趕8分超前，第2局則是一下場就打出8：0猛攻，一路領先下以21：11率先收下第一張男單決賽門票。

小天成為第3組闖進德國公開賽決賽的台將，稍早之前兩組寶島男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵和李哲輝／楊博軒都闖關，最終戰將上演「台將內戰」。

【中央社台北6日電】

台灣羽球一哥周天成今天凌晨在德國海洛羽球公開賽男單4強賽，僅花33分鐘，以21比17、21比11輕取法國選手波波夫，闖進決賽，接下來將力拚個人本季第2冠以及賽史第4冠。

在德國舉行的海洛羽球公開賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，稍早台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯、李哲輝與楊博軒分頭取得決賽門票，台灣確定在男雙項目包辦冠、亞軍。

世界排名第4的周天成2012至2014年曾在海洛公開賽締造3連霸，這次榮膺大會第3種子，凌晨在男單4強賽登場，對手為排名第24的法國選手波波夫（TomaJunior Popov），雙方首度在巡迴賽碰頭，且兩人在前一站法國賽同樣在首輪遭到淘汰，本週雙雙躋身4強行列。

周天成開賽就以2比0領先，對手隨後連得6分反超，周天成儘管一度扳平，但波波夫靠著不同攻勢節奏搶分，帶著11比7進入技術暫停。

周天成穩住陣腳，趁著對手失誤，拉出一波8比0攻勢、再度要回領先，以21比17拿下首局。

在習慣對手進攻節奏後，周天成次局打得更加順手，開局就取得8比0領先，並穩紮穩打，以21比11勝出。

周天成不包含這次在內，本季曾3度叩關決賽，曾在台北公開賽封王，印尼大師賽、日本公開賽都以亞軍作收。這次他將尋求本季第2冠，決賽對手將是印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）、印度名將斯里坎（Kidambi Srikanth）之間的勝方。