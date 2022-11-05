德國羽賽／李楊配輕取英國組合 明與楊肉盧內戰爭冠

在我國男雙「楊肉盧」組合率先挺進決賽後，另外一組在4強賽登場的「李楊配」李哲輝／楊博軒，今天面對英格蘭組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），最終也以21：9、21：17直落二勝出，將在明天的男雙冠軍賽上演台灣內戰。

近兩站狀況不亞於「楊肉盧」的「李楊配」，昨天8強賽遭遇世界排名第1名的去年世錦賽冠軍保木卓朗／小林優吾，最終在苦戰3局後勝出，繼上周法國公開賽擊敗印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），再一次拍落男雙球王組合。

而今天面對世界排名第13名的英格蘭組合雷恩／文迪，生涯前2次交手都由「李楊配」拿下勝利，且一局未失，今天雙方再度碰頭「李楊配」再度占優勢，在首局賽事中段一波8：0攻勢後拉開差距，並以21：9先下一城，第二局儘管一度被英格蘭組合追到15：15平手，但李哲輝／楊博軒仍是頂住壓力，以一波6：2成功關門，將在明天與「楊肉盧」爭奪冠軍，也確定男雙金盃將獎落台將之手。