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德國羽賽／楊肉盧三局拍落丹麥強敵 連兩周闖進決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

上周在法國羽球公開賽拿下亞軍的我國男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，今天在BWF超級300系列的德國海洛公開賽男雙4強賽，以21：14、15：21、21：14擊敗世界排名第7名的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），連續兩周賽事都挺進到決賽。

近況火熱的「楊肉盧」組合，本周海洛公開賽一路過關斬將挺進到4強賽，並碰上男雙第2種子的去年世錦賽銅牌阿斯特魯普／拉斯姆森，兩組人馬生涯前7次交手，由丹麥組合取得5勝2敗對戰優勢。

不過今天楊博涵／盧敬堯展現了絕佳狀態，開賽後就迅速取得了7：2的領先優勢，其中楊博涵今天更是在網前展開猛烈攻勢讓丹麥組合難以招架，將領先差距一度擴大到9分，並以20：11取得9個局點，儘管被對手化解了前3個，但仍是以21：14先下一城。

第二局前段，「楊肉盧」組合雖然一度落後，不過堅強的防守讓他們多次轉守為攻逆轉戰局，不過局末丹麥組合一波6：0攻勢再度要回領先優勢，並以21：15扳平戰局。

決勝局兩組人馬依舊打得拉鋸，並由楊博涵／盧敬堯以11：8領先進入技術暫停，下半局「楊肉盧」再打出3：1的攻勢拉開差距，加上連續幾波網前吊球成功，讓對手不斷出現失誤，最終以21：14搶下冠軍賽門票。

「楊肉盧」在挺進冠軍賽後，對手將是我國另外一組組合李哲輝／楊博軒與英格蘭組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy）之戰的勝者。

世錦賽 羽球

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