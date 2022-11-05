快訊

韓國瑜首度站台湧萬人 林耕仁講到「鄉下說」落淚：一定要拚下去

專家名單多公布上網「EUA卻做不到」？專家：愈不給愈可疑

志願軍曾聖光戰死烏克蘭 我外交部證實：助家屬前往確認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拳擊亞錦賽／黃筱雯闖進4強、林郁婷不敵東奧金牌

中央社／ 台北5日電
東京奧運拳擊銅牌女將黃筱雯，今天在亞洲拳擊錦標賽8強以5比0輕取上屆銅牌得主、印度女將沙希晉級4強。聯合報系資料照片記者季相儒／攝影
東京奧運拳擊銅牌女將黃筱雯，今天在亞洲拳擊錦標賽8強以5比0輕取上屆銅牌得主、印度女將沙希晉級4強。聯合報系資料照片記者季相儒／攝影

東京奧運拳擊銅牌女將黃筱雯，今天在亞洲拳擊錦標賽8強以5比0輕取上屆銅牌得主、印度女將沙希晉級4強，而林郁婷則以1比4遭東奧金牌得主、日本名將入江聖奈逆轉。

2022亞洲拳擊錦標賽今年在約旦阿曼舉行，台灣共派出男、女共10人參賽，其中包括4名東京奧運國手，以及今年5月才在土耳其世界拳擊錦標賽二度摘金的名將林郁婷。

今年亞錦賽參戰女子54公斤級的黃筱雯，高居大會第2種子，今天面對上屆亞錦賽銅牌得主、印度新生代好手沙希（Sakshi），黃筱雯開賽暖機稍慢，加上對手攻勢猛烈，一度陷入對手壓制。

所幸黃筱雯很快找回節奏，利用自己優勢不斷創造空間突擊，首回合打完先以4比1取得領先。

熱機完成後，黃筱雯攻勢越加猛烈，接下來2、3回合都主導場上攻勢，也讓她接下來兩回合都取得5比0「完勝」，最終總分也以5比0輕取對手，順利挺進4強。

至於新科世錦賽國手林郁婷，今天則強碰女子57公斤級大會頭號種子、日本名將入江聖奈，林郁婷在首回合打完一度以3比2取得領先。

身材矮小的入江聖奈，利用出拳速度彌補身材劣勢，也讓林郁婷陷入苦戰，接下來兩回合，她分別以4比1、3比2取得領先，最後總分加總後，林郁婷則以1比4遭對手逆轉。

林郁婷 黃筱雯 世錦賽

延伸閱讀

空手道／選手身分倒數 文姿云鬆口：杭州亞運最終戰

拳擊／亞錦賽 東奧「4金釵」出征

舉重／亞錦賽 董秉誠挺舉、總和摘銅

第1屆詹氏盃拳王爭霸賽 高手雲集三好國際酒店開打

相關新聞

健美／劉明毅170公分級摘金 創我國IFBB世錦賽新紀錄

繼我國古典健美運動員官振中奪銅後，在西班牙舉行的IFBB國際健美總會世界錦標賽稍早再傳捷報，中華健兒劉明毅接棒在男子形體...

柔道／男神楊勇緯月中赴日移訓 為今年最後兩站備戰

「柔道男神」楊勇緯與「特教船手」林雍傑，今天受邀出席「金牌見面會」與粉絲進行互動，其中日前剛在阿布達比大滿貫賽拿下銀牌的...

德國羽賽／楊肉盧三局拍落丹麥強敵 連兩周闖進決賽

上周在法國羽球公開賽拿下亞軍的我國男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，今天在BWF超級300系列的德國海洛公開賽男雙4強賽...

拳擊亞錦賽／黃筱雯闖進4強、林郁婷不敵東奧金牌

東京奧運拳擊銅牌女將黃筱雯，今天在亞洲拳擊錦標賽8強以5比0輕取上屆銅牌得主、印度女將沙希晉級4強，而林郁婷則以1比4遭...

足球／國小迷你足球賽首站開踢 啟用迷你奧運賽事設施

首創幼兒足球「分區挑戰賽」制度的111年國小迷你足球賽今天在桃園市巨蛋體育館展開全國首站，北二區共有25隊U6和U8隊伍...

推廣桃園足球與世足結緣 善存科技推紀念款口罩

口罩國家隊成員之一的善存科技，再創「台灣之光」，取得卡達世界盃授權，製作獨家限定款「世足紀念款口罩」，並結合大力推動足球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。