拳擊亞錦賽／黃筱雯闖進4強、林郁婷不敵東奧金牌

東京奧運拳擊銅牌女將黃筱雯，今天在亞洲拳擊錦標賽8強以5比0輕取上屆銅牌得主、印度女將沙希晉級4強，而林郁婷則以1比4遭東奧金牌得主、日本名將入江聖奈逆轉。

2022亞洲拳擊錦標賽今年在約旦阿曼舉行，台灣共派出男、女共10人參賽，其中包括4名東京奧運國手，以及今年5月才在土耳其世界拳擊錦標賽二度摘金的名將林郁婷。

今年亞錦賽參戰女子54公斤級的黃筱雯，高居大會第2種子，今天面對上屆亞錦賽銅牌得主、印度新生代好手沙希（Sakshi），黃筱雯開賽暖機稍慢，加上對手攻勢猛烈，一度陷入對手壓制。

所幸黃筱雯很快找回節奏，利用自己優勢不斷創造空間突擊，首回合打完先以4比1取得領先。

熱機完成後，黃筱雯攻勢越加猛烈，接下來2、3回合都主導場上攻勢，也讓她接下來兩回合都取得5比0「完勝」，最終總分也以5比0輕取對手，順利挺進4強。

至於新科世錦賽國手林郁婷，今天則強碰女子57公斤級大會頭號種子、日本名將入江聖奈，林郁婷在首回合打完一度以3比2取得領先。

身材矮小的入江聖奈，利用出拳速度彌補身材劣勢，也讓林郁婷陷入苦戰，接下來兩回合，她分別以4比1、3比2取得領先，最後總分加總後，林郁婷則以1比4遭對手逆轉。