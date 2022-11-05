足球／國小迷你足球賽首站開踢 啟用迷你奧運賽事設施

首創幼兒足球「分區挑戰賽」制度的111年國小迷你足球賽今天在桃園市巨蛋體育館展開全國首站，北二區共有25隊U6和U8隊伍參賽，其中有18隊U8組將爭奪全國資格賽，在今年新設的賽制每一區U8組一、二名能夠晉級全國賽，足球小將們可以跟各縣市的選手切磋球技，跟著卡達世界盃一起爭奪榮耀。

桃園體育運動局局長莊佳佳受邀在開幕中致詞，她表示，很開心桃園作為迷你足球分區挑戰賽的第一站，這次特別結合小奧運親子運動會，讓小朋友和家長們都能夠體驗足球以外的其他運動，從中可以找到自己最喜歡的運動，並且挑戰自己，享受運動帶來的健康和自信，現場活動都有專業人員指導，場地也非常安全，桃園對於推動基層足球不遺餘力，希望大家都可以在運動中學習運動家精神、展現團隊合作。

U6組的LS新奇屋成軍短短數月，在延長PK賽中險勝奪冠，羅詮順頂住壓力操刀關鍵踢進致勝球，場邊親友團歡聲雷動、媽媽劉佳宜更是衝上前興奮抱住他。劉佳宜表示，在羅詮順起腳前，場邊加油團比他還緊張，因為他練習的時間比別人多，尤其是父親羅康博經常帶著他親自指導，深怕如果沒踢進會辜負他的期望。除了足球外，羅詮順接觸的運動項目也非常多，籃球、羽球甚至體能訓練也在訓練清單中，不過家人還是期盼他將來能先顧好課業，「讀書很重要，用智慧打球、不能硬幹。」

連續6年資助迷你足球賽事的雲豹能源科技也在挑戰賽中扮演重要的推手，除了冠軍球隊的獎品外也特別贊助單場MVP獎項，發言人張建偉表示，迷你足球是最初合作的初心，不會因為職業籃球隊的成立而忽略了幼兒足球的發展及推廣，台灣的基層足球需要更多企業贊助及投入，他自己也是三寶爸，相當重視幼兒的身心發展及教育，未來也會持續與迷你足球協會有更多的合作計畫。

此外，迷你足球協會也推出「小奧運親子運動會」，率先啟用嶄新的迷你奧運賽事設施，模擬奧運賽事幾項主力的單項運動，讓小朋友親自上場體驗奧運國手場上的氛圍，現場共有包括田徑、籃球、羽球、網球等8個運動項目，讓大小朋友們免費體驗，再搭配集點摸彩抽好禮，現場吸引許多家長帶小朋友來。