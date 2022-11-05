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推廣桃園足球與世足結緣 善存科技推紀念款口罩

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
善存科技打造獨家限定款「世足紀念款口罩」。圖／桃園市體育會足球委員會提供
善存科技打造獨家限定款「世足紀念款口罩」。圖／桃園市體育會足球委員會提供

口罩國家隊成員之一的善存科技，再創「台灣之光」，取得卡達世界盃授權，製作獨家限定款「世足紀念款口罩」，並結合大力推動足球運動的桃園市政府，一同在「迷你足球接軌2022卡達世界盃暨迷你小奧運嘉年華」亮相，期待搭上世足熱潮，一起瘋世足。

善存科技是符合國家雙鋼印標示政策的首批口罩國家隊，製作的口罩品質保證。隨著後疫情時代的來臨，善存科技致力於發展品質與質感皆具的實用口罩，又因為公司政策就是支持體育活動，身為在地企業，就與熱愛體育的桃園市府一拍即合，更攜手桃園市體育會足球委員會推廣足球，進而結合世界盃足球賽，推出「世足紀念款口罩」。

不只是製作「世足紀念款口罩」，還與桃園市體育會足球委員一同推廣足球活動，邀請桃園市內各層級的足球隊，拍攝宣傳影片，並在卡達世足賽前夕進行宣傳，希望更多人一起搭上世足賽風潮。

善存科技製造中心協理王福利強調，因為與桃園市的合作，有機會結合卡達世界盃，製造「世足紀念款口罩」，善存科技感到無比榮幸；他說：「世界盃足球賽是全世界最受矚目的運動賽事，不僅對善存科技的行銷提升，甚至對台灣疫情後生活形象的提升是非常重要的。」

善存科技打造獨家限定款「世足紀念款口罩」，希望不分年齡一起瘋世足，一盒內裝兩款花色，每款10片共20片，現在已在全家便利商店與各網路平台開始販售。

世足賽 卡達世足

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