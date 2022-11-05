健美／劉明毅170公分級摘金 創我國IFBB世錦賽新紀錄

繼我國古典健美運動員官振中奪銅後，在西班牙舉行的IFBB國際健美總會世界錦標賽稍早再傳捷報，中華健兒劉明毅接棒在男子形體組170公分量級賽事勇奪金牌，拿下台灣在IFBB國際健美總會最高層級賽事史上第一面金牌。

中華民國健美健身協會祕書長林宸田感動提到，該量級有來自16個國家22位選手，除了劉明毅平日刻苦訓練外，協會也特聘IFBB國際裁判羅仕傑給予指定動作的指導，劉太太與家人則是他心理層面上拚戰的原動力，出發前在桃園機場是全家總動員給予最實質的祝福，。

中華健美健身協會理事長許安進至上任以來ㄧ再強調國內各縣市都要予以大力推廣合作辦理健美健身教練裁判講習，將IFBB國際總會24個項目觀念傳遞回國內，讓國內水平提升，健美已經不在是肌肉要大，而是每個項目有每個項目的精神與評分標準，時代在進步，思維也要革新，瞭解各項目的標準，才能為中華台北在國際上獲得更多面獎牌。