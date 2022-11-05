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柔道／男神楊勇緯月中赴日移訓 為今年最後兩站備戰

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
楊勇緯（左）、林雍傑（右）今天出席「金牌見面會」。記者劉肇育／攝影
楊勇緯（左）、林雍傑（右）今天出席「金牌見面會」。記者劉肇育／攝影

「柔道男神」楊勇緯與「特教船手」林雍傑，今天受邀出席「金牌見面會」與粉絲進行互動，其中日前剛在阿布達比大滿貫賽拿下銀牌的楊勇緯，月中將再度啟程日本進行移訓，為今年最後兩場的東京大滿貫賽以及耶路撒冷名人賽做準備，期待能為今年賽季畫下完美句點。

在男子60公斤級排名世界第1名的楊勇緯，今年5站賽事都有奪牌紀錄，包括在世錦賽拿下銅牌，創下我國男子選手的新紀錄，而在短暫返台休息並在今天參加「金牌見面會」與粉絲互動、分享心歷路程後，他也將在11月中再度赴日移訓，為今年最後兩場賽事備戰。

對於今年在亞運延期的情況下依舊頻繁出賽，楊勇緯坦言儘管確實比較辛苦，身、心狀態也都需要花些時間調整，不過在疫情的狀況下，這是比較難以取捨的選擇，「我現在心態上也比較能輕鬆面對比賽結果，即使輸了也是告訴自己沒關係，可以把自己的缺點看得更清楚，不過當然還是每一站都想拿金牌，沒拿到也要把當下狀態調整好。」

自從東京奧運拿下銀牌佳績後，楊勇緯不僅成為各國情蒐的對象，在國際賽事中也面臨了更多年輕好手的衝擊，讓他直言每一場比賽對他其實都是個挑戰，像是日前阿布達比大滿貫賽對上19歲的喬治亞年輕好手，就發現情蒐與實際比賽截然不同的狀況，「不過這就是柔道比賽，你不能永遠都不改變，因為每個人都不斷在進步。」

至於以亞運奪牌為目標的林雍傑，也計畫在明年2月前往土耳其進行移訓，談到亞運的備戰計劃，他則說：「目前我還是以提升力量跟肌力為目標，台灣過去在亞運還沒有拿過輕艇競速的獎牌，希望明年能夠完成這項紀錄。」

楊勇緯 亞運 世錦賽

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