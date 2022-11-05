迷你足球賽北區挑戰賽桃園熱血開踢 讓足球運動遍地生根發芽

由中華民國迷你足球協會與桃園市政府共同主辦的111年國民小學迷你足球賽北區挑戰賽，將於11月5日（六）至6日（日）於桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）熱情開踢，長期積極推動兒童足球和在地紮根的桃園市體育局，以及最強大合作夥伴的雲豹能源，對於賽事更是不遺餘力。

國民小學迷你足球賽是全國唯一22縣市的最大規模的足球比賽，經過各區預賽激烈比拼後，將舉辦北中南東共五場各區挑戰賽，其中北區挑戰賽將在11月5日至6日於桃園市立綜合體育館舉行，中華民國迷你足球協會理事長房振昆、桃園市體育局局長莊佳佳，蒞臨現場。

過去只要是在桃園舉辦的迷你足球賽事，都有爆滿的隊伍參加，有賴於桃園市政府、桃園市體育局，作為賽事最堅強的後盾，桃園市政府近年非常重視兒童足球發展，包括全力推動桃園五級足球發展、幼兒足球培養計畫，不但在青埔及中路二地興建標準足球場，並委託體育局局長莊佳佳舉辦多項親子足球賽事，誓言將桃園打造成足球城市，留住更多在地足球人才。

而作為中華民國迷你足球協會長期贊助的重要合作夥伴，雲豹能源始終以「用專業與世界接軌，用行動讓綠能起飛」的熱忱，雙方一同攜手推廣幼兒足球，將幼兒足球賽事擴及全台，並以專案贊助偏鄉小學，讓足球運動在台灣遍地生根發芽，而深受大小球員喜歡的，就是專門設立的「雲豹MVP」獎項，讓小選手們更有動力，為自己和球隊爭奪最高榮耀。

11月5日至6日除了熱鬧的國民小學迷你足球賽北區挑戰賽熱血開踢外，屆時現場將同時有「小奧運親子運動會」，讓小球員們能夠現場體驗各項運動的樂趣，一次能夠體驗包括足球、籃球、羽球、田徑、高爾夫、桌球、舉重等7項運動，全程都有北市大專業教練指導員以符合課綱教程在場指導陪玩，歡迎大小朋友一同來參與！

迷你足球賽北區挑戰賽桃園熱血開踢。 桃園市體育局提供

迷你足球賽北區挑戰賽桃園熱血開踢。 桃園市體育局提供