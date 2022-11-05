羽球／「楊肉盧」 慶祝動作太激情 官方IG關心楊博涵的膝蓋

台灣「楊肉盧」組合楊博涵及盧敬堯，在德國海洛羽球公開賽決勝局逆轉中國組合梁偉鏗和王昶闖入四強，獲勝當下楊博涵激動慶祝，雙腳跪地仰天，登上賽事官方IG。

這個動作也讓大家看到了楊博涵的真性情，賽事官方IG還擔心的訊問他說膝蓋沒事吧，不過官方也提到非常喜歡今天「楊肉盧」的慶祝動作。

近況超火的「楊肉盧」，上週才在法國羽球公開賽拿下亞軍，寫下超級750系列最佳成績，本週延續好手感一路闖入4強，賽後楊博涵在個人社群帳號透露手指破皮傷勢，希望不要影響到4強的比賽。

上週排名提升至19名的「楊肉盧」組合，預計將在台灣時間今天晚上9.對決世界排名第7的丹麥奧斯陸（Kim Astrup）／拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen） ，爭取達成連續兩項賽事都能闖入決賽的門票。

另外台灣另一組合，李哲輝及楊博軒，昨天比賽爆冷擊敗目前世界第一的日本組合保木桌朗和小林優吾，取得四強入場卷，今晚也將對決英國組合萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）。