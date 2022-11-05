網球／許育修直落二闖關 生涯首闖ATP挑戰賽決賽

台灣職業網球好手許育修今天在ATP雪梨挑戰賽男單4強，以6比1、6比4擊敗地主澳洲好手普賽爾，除終止對戰2連敗，同時也是他生涯首度闖進ATP挑戰賽的男單決賽。

世界排名315的許育修，本週在雪梨狀態神勇，從首輪起連續4戰，都以直落二、未失一盤的完美表現勝出，接下來他將全力挑戰生涯ATP挑戰賽首冠。

許育修過去和排名241的普賽爾（Max Purcell）二度交手，對戰還未開胡，巧合的是2人上週才剛在ATP普萊福德（Playford）挑戰賽8強交鋒，當時許育修在首盤率先拿下的優勢下，接下來連續以4比6、4比6失手，最後抱憾止步。

沒想到2人本週又於雪梨挑戰賽4強聚首，這回許育修謹記教訓，他在首盤輕鬆拿下的優勢下，次盤雖浪費一個賽末點，最終仍順利橫掃對手，以直落二摘下決賽門票。

許育修今天一下場就火力全開連拿3局，對手在第4局頑強化解2個被破發點，有驚無險開胡，接下來許育修得理不饒人，再次一口氣連拿3局，先以6比1拿下。

次盤對手展開反撲，前4局雙方以2比2打平，關鍵第5局許育修逮到機會，靠著先破再保連拿2局取得超前。

許育修原有機會在第9局就提前拿下勝利，可惜他錯過一個寶貴賽末點，讓對手驚險保發延長戰線，也把比數追成4比5，所幸第10局許育修順利拿下，以6比4淘汰對手，也摘下決賽門票，明天將與地主澳洲選手波爾曼斯（Marc Polmans）爭冠。