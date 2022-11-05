巴黎名人賽／6冠王約克維奇推進12連勝 丹麥新星首闖四強

在巴黎名人賽拿下6座冠軍的約克維奇（Novak Djokovic），不介意再添一冠，今天在8強以6:0、6:3直落二解決義大利球星穆塞蒂（Lorenzo Musetti）挺進四強，近期拉出12連勝，接下來將面對希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），爭取決賽門票。

約克維奇目前離自己生涯第7座巴黎名人賽冠軍只差最後2步，他因爲拒絕打新冠疫苗，錯失兩項大滿貫及4個名人賽，奪冠的溫布頓網球比賽也沒積分，排名直直落，如今靠著一波12連勝、排名終於回到前八，不用靠四大賽冠軍加冕也能直接晉級在杜拜舉行的年終8強決賽。

約克維奇四強對手將面對在8強同樣直落二擊敗對手的西西帕斯，這位世界排名第四的西班牙名今年以60場勝利領跑ATP，且最近6次出賽千分級名賽、有5次至少打入最後4強。兩人此前對戰10場，約克維奇拿下8勝2敗領先，而西西帕斯在下一場比賽也要避免個人對上約克維奇的8連敗。

丹麥新星魯內因阿爾卡拉斯傷退挺進四強。 美聯社

至於8強籤表另一邊由丹麥新星魯內（Holger Rune）對陣目前世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），兩人上演一場19歲的青春對決，魯內先以6:3搶下第一盤；第二盤雙方戰至搶七，魯內取得3：1領先時，阿爾卡拉斯因腹部肌肉拉傷選擇退賽，讓這位丹麥新星爆冷取得生涯首張千分等級名人賽四強，下一場比賽要面對連兩輪均直落二勝出的8號種子加拿大籍的阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。