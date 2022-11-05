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巴黎名人賽／19歲雙星對決變調 阿卡爾拉斯腹傷退賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
魯內(左)與阿爾卡拉斯(右)的19歲青春對決，球王因腹部傷勢決定退賽。 新華社
魯內(左)與阿爾卡拉斯(右)的19歲青春對決，球王因腹部傷勢決定退賽。 新華社

世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在ATP 1000分的巴黎名人賽男單8強賽遭遇世界排名第18名的同齡好手魯內（Holger Rune），在前兩盤以3：6、6：6時，阿爾卡拉斯卻因為腹部傷勢決定退賽，為13日即將在義大利都靈舉行的ATP年終賽做準備。

在今年美網後首度登上世界球王寶座的阿爾卡拉斯，在近兩站都無緣冠軍後，這次巴黎名人賽前兩輪則展現絕佳狀態都以直落二勝出，不過今天面對同為19歲的魯內，在首盤被對手以6：3率先拿下後，第二盤兩人則是一路拉鋸到搶七，不過此時阿爾卡拉斯卻因為腹部傷勢決定退賽。

阿爾卡拉斯申請傷停按摩腹部，最終仍選擇退賽。 新華社
阿爾卡拉斯申請傷停按摩腹部，最終仍選擇退賽。 新華社

「在該盤接近尾聲時我感覺到狀況不太對，我感覺到狀況愈來愈差，所以我決定退賽，觀察一下它的狀況並好好養傷。」在談到做出退賽決定時，阿爾卡拉斯強調，將為接下來將首度參賽的年終賽做準備，「我將參加年終賽，現在我必須努力讓我的腹部狀況變好，並在都靈前達到百分之百的狀態。」

至於近況極佳的魯內，只差一勝就能連續4站都打進到冠軍賽，談到與阿爾卡拉斯的新生代對決卻以對手傷退收場，他說：「我認為這是一場精彩的比賽，對他來說相當不幸，我們倆都有很好的表現，我也很專注在場上，對於一切的狀態我都感到滿意。」

阿爾卡拉斯 美網

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