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健美／古典健美選手官振中 勇奪IFBB世界盃銅牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
官振中在男子古典健美168公分量級奪得銅牌。圖／中華民國健美健身協會副秘書長陳緯哲提供
官振中在男子古典健美168公分量級奪得銅牌。圖／中華民國健美健身協會副秘書長陳緯哲提供

由IFBB國際總會在西班牙巴塞隆納舉行的世界盃健美健身錦標賽，共吸引203個國家參與此年度盛會，中華民國健美健身協會也派出4名國內頂尖健美健身運動員參與，今天在健美界有著戰車老師之稱的官振中，首先為我國在男子古典健美168公分量級奪得銅牌。

我國此行遴選出國內健美健身頂尖選手劉冠忠、官振中、吳泓毅、劉明毅共4位，參加男子健美、男子古典健美、男子形體、男子古典形體等項目。

首位出賽的是111年全民運動會臺北市冠軍的官振中，在男子古典健美168公分量級擊敗多國好手，為我國搶下首面獎牌，也是我國在IFBB世界盃的首面男子古典健美銅牌。

近幾年在中華民國健美健身協會理事長許安進大力推動之下，各縣市健美健身委員會皆已銜接IFBB國際總會各項目規定，國內運動員也陸續針對自己體態朝向適合的項目發展，也因為成功銜接國際，我國在國際賽成績逐年成長，中華民國健美健身協會配合教育部體育署舉辦裁判、教練講習，讓更多熱愛健美健身愛好者瞭解IFBB國際總會各項目規定。

中華民國健美健身協會秘書長林宸田表示，IFBB國際總會對於各項目規則都規定，近年國內運動員在參與協會舉辦的賽事中，陸續針對自己體態朝向適合的項目發展，也造就成功銜接國際的目標，因此在國際賽成績才能逐年成長。

巴塞隆納 體育署

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