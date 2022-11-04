德國羽賽／楊肉盧苦戰晉男雙4強 許玟琪遭奧原希望逆轉

在我國另一組男雙組合李哲輝／楊博軒率先晉級4強後，上周在法國公開賽拿下亞軍的「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯，也在晚間登場的8強賽中，以21：19、19：21、21：19擊敗世界排名第31名的中國大陸組合梁偉鏗／王昶挺進到海洛公開賽4強。

近況火熱的楊博涵／盧敬堯，上周在超級750系列的法國公開賽一路殺進到冠軍賽，儘管最終未能奪冠，但仍創下兩人合拍以來，在超級750系列賽的最佳成績。

本周轉戰超級300的海洛公開賽，兩人也維持火熱狀態一路挺進到8強賽，今天面對年僅21歲的大陸組合梁偉鏗／王昶，楊博涵／盧敬堯在首局的拉鋸戰中先是在19：19時連下關鍵2分，以21：19先下一城。

第二局楊肉盧更是在開局後就拉開領先差距，以11：6進入技術暫停後，不過下半局卻被對手逆轉，讓梁偉鏗／王昶以21：19將比賽帶入決勝局；第三局雙方一路拉鋸，梁偉鏗／王昶在局末時一度取得19：17領先，不過抗壓力十足的楊肉盧組合，接下來卻連拿4分逆轉關門，以21：19搶下4強賽門票，成為第二組闖進到男雙4強賽的我國組合，有機會與李哲輝／楊博軒在冠軍賽會師。

至於我國女單好手許玟琪，今天8強賽則是遭遇世界排名第12名的日本前球后奧原希望，雙方過去兩度交手都打到3局才分出勝負，今天許玟琪也再度給予奧原希望相當大的壓力，不僅先以21：19拿下首局，第二局更是一度在最多6分落後的情況下將比數扳平，不過仍是讓奧原希望以21：17將比賽帶入決勝局。

決勝局許玟琪雖然仍是一路緊咬比分，不過在下半局也出現氣力放盡的狀況，讓奧原希望以一波5：0攻勢拉開差距，最終許玟琪也以15：21敗下陣來，無緣4強。