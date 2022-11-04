德國羽賽／30分鐘拍落泰國天才少年 周天成挺進4強

總獎金18萬美元的德國海洛羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在8強賽遭遇年僅21歲的泰國天才少年昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），最終僅花30分鐘就以21：10、21：10直落二挺進4強賽。

周天成與排名來到生涯新高、世界第10名的昆拉武特，今年6月就曾在印尼公開賽上演生涯的首度對決，當時周天成在苦戰三局還一度血濺球場的情況下辛苦勝出，而雙方今天再度碰頭賽況卻呈現一面倒。

首局前段周天成靠著前後場的不斷吊球，打出4：0的開局攻勢，昆拉武特隨後就追到5：5平手，不過周天成依舊保持自己步調，並以11：9進入技術暫停，下半局周天成再靠著一波11：1的攻勢，以21：10輕鬆拿下首局。

第二局周天成再打出5：0開局，並以11：5領先進入下半局，最終在比賽第30分鐘以21：10勝出，搶下4強賽門票。

晉級4強後，周天成接下來將遭遇世界排名第24名的法國選手波波夫（Toma Junior Popov），朝著生涯第4座海洛公開賽冠軍持續邁進。